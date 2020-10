Coronavirus, il Rieti in quarantena fiduciaria: si aspettano i tamponi. Domenica stop, a rischio anche sfida con Recanatese

RIETI - Sono ore di attesa in casa Rieti, dopo la scoperta di un caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Questa mattina, 22 ottobre, la società ha confermato l'indiscrezione anticipata da Il Messaggero, sottolineando che è stata informata anche la Lnd che a sua volta procederà a rinviare la gara di domenica contro il Porto Sant'Elpidio, che verrà recuperata l'11 novembre alle 14.30.



Ma cosa accadrà ora? Cosa dice il protocollo? Intanto i giocatori hanno sospeso l'attività sportiva e sono in quarantena fiduciaria, in attesa che l'Asl di Rieti fissi la data per il primo tampone, al quale si sottoporranno tutti coloro che domenica erano sul pullman durante la trasferta di Trivento. Giocatori, staff tecnico e dirigenziale, per intenderci, i quali intanto sperano che il secondo tampone al quale si sottoporrà domani il giocatore positivo, possa risultare negativo: 48 ore dopo gliene verrà effettuato un terzo e se pure quello darà esito negativo, il giocatore in questione potrà essere dichiarato guarito, mentre al resto della squadra ne basterà uno soltanto. Sempre che non si manifesti un nuovo caso.

Per quanto concerne la quarantena, i 10 giorni scadranno proprio sabato prossimo a ridosso della sfida con la Recanatese, anch'essa a forte rischio rinvio.

Ultimo aggiornamento: 15:18

