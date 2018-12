RIETI - Rieti risulta al 79esimo posto nella classifica della qualità della vita, su 107 Capoluoghi di Provincia monitorati, in base all'annuale rapporto de Il Sole 24 Ore, con 428 punti. Rispetto al 2017 perde due posizioni, in quanto era 77esima.



Nel Lazio, Rieti risulta essere la quarta città, dietro a Roma, Latina, Viterbo, davanti a Frosinone.



Nella gratuatoria di Italia Oggi, diffusa nelle scorse settimane, invece, Rieti si collocava al 52esimo posto, in salita di quattro posizioni rispetto al 2016.