RIETI - Cresce l’attesa per la seconda edizione di “Un Calcio al Sisma”, la manifestazione sportiva organizzata dal S.Susanna, assieme alla regione Lazio, che andrà in scena domani, sabato 28, a partire dalle 15.30 presso il campo sportivo “A.Micheli” di Rivodutri. L’evento vede sfidarsi quattro squadre in un torneo quadrangolare. A partecipare a questa edizione saranno S.Susanna, Poggio Bustone, Torpedo Rieti e la juniores dell’Atletico Cantalice.La giornata prenderà il via, come detto, alle ore 15.30: ogni gara del quadrangolare avrà la durata di 45’; alla fine di tutti i match ci saranno le premiazioni, con anche un “terzo tempo” tra tutti i partecipanti. Soddisfatto della nuova edizione Roberto Paniconi, uno degli organizzatori dell’evento e membro della società di S.Susanna: «Siamo felici di aver dato vita a questa seconda edizione della manifestazione. La nostra idea è di riunire le squadre dei paesi del cratere colpiti dal sisma del 2016: una giornata volta a stare insieme, per non dimenticare. Purtroppo, quest’anno, abbiamo organizzato il tutto forse un po’ troppo tardi, tant’è che alcune società che avevamo chiamato non hanno potuto accettare l’invito per altri impegni presi, nonostante la voglia di partecipare…il prossimo anno, magari, cercheremo di organizzare l’evento prima e quindi cercare di far giocare ogni anno delle squadre diverse. Mi sento in dovere di ringraziare in primis la regione Lazio ed il comune di Rivodutri che ci hanno dato la possibilità, anche quest’anno, di organizzare questa manifestazione; inoltre, ringrazio le squadre che parteciperanno a questa seconda edizione! Vi aspettiamo numerosi!