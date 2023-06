Pulizia delle sponde del Velino nel tratto urbano: operazioni in corso a cura della Regione

RIETI - Sono iniziate nei giorni scorsi, ad opera della Direzione regionale lavori pubblici, risorse idriche e difesa del suolo, le operazioni di pulizia degli argini del tratto urbano del Fiume Velino e di ripristino delle sponde. Le operazioni sono state avviate dalla zona di Ponte Cavallotti, già oggetto nelle settimane scorse di un’operazione di bonifica da parte del Comune di Rieti e ASM, e proseguiranno fino alla zona di Ponte Romano.

«Ringraziamo la Regione Lazio per aver ascoltato le esigenze più volte espresse dal Comune di Rieti - dichiara l’assessore al centro storico Giovanni Rositani - Grazie a queste operazioni avremo uno scorcio del Velino interno alla Città non soltanto più sicuro ma anche più bello e pronto per la Festa del Sole, iniziativa estiva per eccellenza legata al fiume e al tema dell’acqua.

Un’operazione che mostra la sensibilità della Regione in seguito anche all’azione congiunta tra Polizia e Comune che ha permesso, contestualmente, di smantellare una piazza di spaccio ai bordi del fiume nella zona di Ponte Cavallotti e di bonificare l’area restituendola in tutta la sua bellezza alla cittadinanza. Continueremo in questo tipo di attività perché teniamo alla sicurezza della comunità e riteniamo che l’area fluviale sia uno degli elementi di pregio e identitari della nostra Città».