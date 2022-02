Rieti, partono gli incontri di psicomotricità per i bambini

RIETI - In piena pandemia, al termine della formazione, tra Bologna e Reggio Emilia, in Psicomotricità educativo-preventiva, la reatina Giulia Marri, laureata in Pedagogia e insegnante alla scuola primaria di Torricella, ha dato vita al “Sacchetto magico”. Si tratta di una attività di psicomotricità, rivolta in particolare all’età evolutiva, attiva nel Centro di terapia fisica Paciucci, in via Moisè di Gaio 5, a Rieti. «È un servizio unico nel suo genere a Rieti - racconta la dottoressa. - Lo psicomotricista svolge interventi di educazione, prevenzione e sostegno alla crescita psicofisica ed emotivo/relazionale, utilizzando metodi e tecniche ludiche a mediazione corporea. Un servizio che non è legato alla patologia, ma all’educazione e all’emotività».

Le prerogative

Alla dottoressa si rivolgono genitori di bambini con deficit d’attenzione o iperattività, difficoltà relazionali, disturbi di ansia e stress. «Con l’emergenza Covid 19 - spiega - molti bambini hanno sofferto la mancanza di socialità e di esperienze ludiche di gruppo. Per questo, nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo, ho dato vita all’attività, che si svolge in piccoli gruppi». Gli incontri previsti sono 10, a cadenza settimanale, dalla durata di 45 minuti. Ogni seduta comincia con una fase di accoglienza dei bambini che si raccontano, poi c’è il gioco libero, attraverso il quale si esprime il vissuto emotivo, stimolato da materiali che permettono di operare trasformazioni sull’ambiente e creare aggregazioni spontanee al gruppo e, infine, si passa ad una attività più tranquilla, nella quale si racconta il vissuto. Nella palestra c’è una porta trasparente dalla quale i genitori possono vedere ciò che accade, mentre i bambini si immergono completamente nel loro mondo di giochi. Il percorso prevede incontri anche con i genitori. «All’interno del percorso di Psicomotricità - continua la dottoressa - ci sono uno spazio e un tempo dedicati ai genitori, uno iniziale di conoscenza durante il quale i genitori raccontano il proprio figlio, narrando il vissuto emotivo e presentando le caratteristiche comportamentali e caratteriali del bambino, uno finale di restituzione dei cambiamenti notati e delle emozioni riscontrate, sia da parte dello psicomotricista che del genitore. Nel rispetto delle disposizioni Covid 19, c’è poi un incontro finale collettivo, che coinvolge i genitori di tutti i bambini e consiste in uno scambio di impressioni, considerazioni ed emozioni vissute. Il valore di questi incontri sta nello scambio emotivo ed empatico tra genitori, in una visione di gruppo che accoglie, ascolta, contiene». Per maggiori informazioni è possibile contattare la pagina facebook “Il sacchetto magico”. «Oggi - conclude Marri - sono in fase organizzativa del terzo percorso, nonostante il proseguire della pandemia, perché non si può perdere il tempo dello sviluppo di un bambino. Il disagio deve essere contrastato con vissuti di piacere: piacere ludico che favorisca la dimensione del benessere per i piccoli e per le loro famiglie».