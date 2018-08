RIETI - L'amministrazione provinciale ha autorizzato "Terminhill, Dowhill di Roma", che avrà luogo il 24, 25, 26 agosto nel tratto della "Turistica del Terminillo". «Di nuovo tempestivamente presente la Provincia - spiega il consigliere Matteo Monaco - già a partire dal rifacimento del manto stradale nel mese di giugno, in occasione della 4^ edizione Terminillo Marathon, aveva risposto alla stringente necessità di rilanciare e promuovere la nostra montagna. Grazie alla chiusura della strada ad intervalli di 1-2 per ogni ora durante l'arco dell'intera giornata, gli skaters utilizzeranno ripetutamente il tratto a disposizione. L'amministrazione provinciale, sulla base degli interventi attuati in ambito sportivo e turistico, dimostra di riconoscere allo sport un ruolo fondante nella formazione dei giovani e nello sviluppo delle potenzialità economiche del territorio».

Sabato 18 Agosto 2018



