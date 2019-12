© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ieri, 19 dicembre, i vincitori del Piano Locale Giovani si sono ritrovati in Provincia per la presentazione della convenzione con cui accederanno il finanziamento a loro dedicato.A convocarli è il Presidente Mariano Calisse, che ha voluto fargli gli auguri in prima persona per l’avvio dei loro progetti: «Dopo la fase di valutazione, ho voluto leggere le vostre proposte e sono stato piacevolmente stupito dal l'eterogeneità e il valore sociale offerto dalle proposte. Ci tenevo ad incontrarvi e farvi personalmente i miei auguri di buon inizio ora che la convenzione è pronta, con l’auspicio che il vostro si trasformi in un progetto duraturo nel tempo».Ha proseguito il consigliere Fabio Nobili, che ha sottolineato il percorso intrapreso dai ragazzi che sono stati coinvolti in giornate di incubazione, accelerazione e rimodulazione nei mesi precedenti.Espletati i passaggi amministrativi da parte dell’Ente e dei ragazzi che dovevano costituire le loro associazioni, tutto è pronto per ricevere la prima tranche e passare dalla fase di progettazione a quella di esecuzione progetto.Un bel regalo pre natalizio per i ragazzi che da oggi sono pieni ed unici protagonisti del loro percorso.Il nuovo appuntamento è per maggio, quando i 13 progetti dovranno essere operativi e si potranno tirare le somme su risultati e impatti del percorso.Conclude infatti il Presidente Calisse: “Vi aspettano sei mesi di impegno, ma avete il supporto di tutta la nostra struttura e sono certo farete un ottimo lavoro”.