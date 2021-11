Successo per il seminario in Provincia “Funghi Espresso”, Calisse: «Importante riutilizzo materie di scarto»

RIETI - Grande successo questa mattina per il seminario svoltosi nella sede della Provincia di Rieti sul riutilizzo delle materie di scarto alimentari in particolar modo i fondi del caffè per la coltivazione di funghi in casa. Il presidente della Provincia di rieti, Mariano Calisse, ha commentato: «Sono molto orgoglioso di questo seminario e del successo che ha ricevuto. È importantissimo, per l'epoca in cui viviamo saper riutilizzare le materie di scarto alimentari come in questo caso i fondi del caffè. Adesso la Provincia di Rieti sta regalando i kit per la produzione di funghi, proprio incentivare la coltivazione in casa partendo dagli scarti alimentari».