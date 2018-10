RIETI - Giorni di convulse trattative a meno di un mese dal voto per la presidenza della Provincia e una settimana esatta dalla presentazione delle candidature. Si vota in unica giornata, il 31 ottobre, e le candidature devono essere presentate tra il 10 e l’11 ottobre.



E se fino a ieri si profilava uno scontro a due, Calisse-Basilicata, ieri ci ha pensato il sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, a sparigliare le carte.



