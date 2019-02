RIETI - A ridosso della chiusura delle urne, l'affluenza per le elezioni dei consiglieri provinciali di Rieti è stata tra il 65 e il 70 per cento.

Nella giornata di oggi si dovrebbero conoscere i nomi degli eletti e la composizione del Consiglio della Provincia di Rieti, guidata da Mariano Calisse.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI

DEL MESSAGGERO IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 4 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA