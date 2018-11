© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalla trincea del consiglio provinciale alla vice presidenza: sarà Marco Cossu, consigliere da due mandati in quota Fratelli d’Italia, ad affiancare Mariano Calisse nella guida dell’ente in questa fase di interregno che durerà almeno fino a gennaio, quando dovrebbero tenersi le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Ad annunciarlo é stato le stesso Calisse, durante la conferenza stampa che ha sancito il passaggio di consegne col presidente uscente Giuseppe Rinaldi. Calisse ha comunque precisato che in base all’accordo di coalizione la vice presidenza della Provincia spetterà alla Lega. Per Cossu, 32 anni, vice sindaco di Casperia, é un riconoscimento sul campo non solo al territorio che rappresenta - la Sabina - ma alla persona. Con le sue interrogazioni e interpellanze ha pressato l’amministrazione di centro sinistra per anni, più o meno solo contro tutti. E ora, ad un passo dall’uscita dall’ente, é arrivata la delega alla vice presidenza.