Ramacogi: «Conclusa la messa in sicurezza dei fossi presenti alle pendici del Terminillo»

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:11

RIETI - «Proseguendo il processo Virtuoso della buona politica Amministrativa per la Provincia di Rieti, iniziata dal nostro insediamento e improntato prevalentemente sulla razionalizzazione delle risorse, oggi vantiamo aver concluso la messa in sicurezza dei fossi di competenza Provinciale presenti alle pendici del Monte Terminillo», si legge nella nota dell'assessore provinciale con delega all'Ambiente, Maurizio Ramacogi.

«Nella giornata di ieri, infatti, è iniziato dopo moltissimi anni un massiccio intervento di manutenzione del “fosso di Cupaello”. Questo intervento, richiesto a gran voce dagli abitanti della zona, è un lavoro che metterà in sicurezza idrogeologica questa porzione di territorio, aiutando in caso di piogge sul Monte Terminillo il deflusso dell’acqua verso valle».

«L’obiettivo che oggi perseguiamo è proprio quello di essere garanti di un livello di sicurezza tale, da poter garantire anche l’aspetto sanitario all’interno dell’alvei, auspicando peraltro e come molte volte già richiamato, buon senso da parte dei cittadini al fine di non utilizzare i fossi come discariche a cielo aperto».