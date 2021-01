Otto squadre della Protezione civile saranno dislocate a Cittaducale in vista del maltempo

RIETI - Da domani pomeriggio, sabato 9 gennaio, 8 squadre della Protezione Civile Regionale saranno dislocate a Cittaducale per supportare gli operatori locali nel Cicolano e nell’Alta Valle del Velino in occasione delle precipitazioni nevose previste. Ad annunciarlo in serata il consigliere regionale Fabio Refrigeri.

La task force

La ProCiv Regionale sarà attiva con 4 mezzi con lama, 3 pick-up attrezzati con motoseghe e gruppo elettrogeno e un Bobcat con turbina.

«Un ringraziamento particolare sia al sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli – ha detto Refrigeri - che ha prontamente messo a disposizione una palestra dove far pernottare gli uomini che saranno impegnati nelle prossime ore nella pulizia e messa in sicurezza delle strade di quella zona della provincia di Rieti, sia a tutto il personale della Protezione Civile come sempre in prima linea con generosità per aiutare i cittadini nei momenti di difficoltà».

