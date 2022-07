Greccio, un riconoscimento alla Protezione Civile dall'amministrazione comunale

RIETI - Nella serata di domenica 10 luglio 2022, a seguito dei festeggiamenti per Sant'Antonio di Padova, l'amministrazione comunale di Greccio ha consegnato un riconoscimento al gruppo di Protezione Civile del paese, in occasione del trentennale dalla sua costituzione, avvenuta il 30 giugno 1992. Quale segno di stima e riconoscenza, è stato inoltre consegnato un encomio al signor Giuseppe Alessandroni, fondatore e primo coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Greccio. "Un momento molto sentito a cui tenevamo molto come amministrazione, ma con la certezza di interpretare il sentimento di gratitudine comune a tutta la cittadinanza. La nostra Protezione Civile in tutti questi anni non si è mai risparmiata, ed ha portato avanti con impegno e grande senso di sacrificio la sua opera di volontariato al fianco del paese di Greccio. Era doveroso manifestare il nostro grazie, anche alla luce dei momenti particolarmente difficili trascorsi negli ultimi anni", dichiara il sindaco di Greccio Emiliano Fabi.