RIETI - Consegna di pacchi alimentari offerti da Esselunga: sarà con questo gesto di solidarietà che la Protezione Civile Arvalia sarà domani, sabato 30 maggio, ad Amatrice per la consegna ad alcune famiglie del paese.



L'iniziativa è del nucleo del III Municipio della Protezione Civile Arvalia che vuole così tenere accesa la luce della solidarietà a chi, quel 24 agosto di quattro anni fa, perse tutto. «Questa iniziativa - si legge in una nota della Arvalia - avrà un seguito nei mesi successivi con la volontà di puntare di nuovo i riflettori sulle popolazioni colpite dal terremoto dimostrando che c'è ancora molto da lavorare per ricostruire il tessuto urbano e, soprattutto, i rapporti umani».

I pacchi della ''Esselunga'' saranno donati dai volontari dell'Arvalia direttamente al sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, alla presenza del Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Grandi Rischi Sergio Pirozzi.

«Tutto ciò è stato possibile - dichiara il presidente dell' Arvaia Luciano Trauzzola - con l'insostituibile aiuto ed in perfetta sinergia con Esselunga che, sensibilizzata sulla questione dal nostro responsabile del III Municipio, Raffaele Delli Carri, non ha esitato un solo attimo a rispondere donando generi alimentari per regalare un sorriso in più».

