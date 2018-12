RIETI - Protesta in corso davanti al tribunale dei sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per chiedere l'assunzione da parte della Cosmopol di due vigilantes che prestavano servizio per la precedente società titolare dei servizi di vigilanza del Palazzo di giustizia e non riassorbito dalla nuova agenzia. Dopo una serie di incontri andati a vuoto in prefettura la Filcams ha deciso di protestare perché si teme il licenziamento. E' attesa in mattinata la convocazione da parte del procuratore della Repubblica. Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA