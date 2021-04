Il 13 aprile la protesta delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi contro le misure governative

RIETI - Martedì 13 aprile dalle 12 alle 13 in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, manifesteranno «il proprio disagio rispetto alle misure restrittive e ai sostegni irrisori determinati dal Governo», si legge nella nota di Confcommercio.



«Le imprese che rappresentiamo sono le più colpite dalle restrizioni, nonostante abbiano effettuato molti investimenti per la messa in sicurezza dei locali e sono pronte ad accogliere clienti e turisti assicurando il rispetto dei protocolli per il contrasto e la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. La manifestazione si svolgerà assicurando il rispetto di tutte le norme di sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA