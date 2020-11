RIETI - Bed and breakfast del sesso a Santa Rufina di Cittaducale: nel miniappartamento a luci rosse – il numero 4 - i carabinieri scoprirono una delle alcove hot adibite alla prostituzione e abitualmente frequentate da insospettabili reatini ma anche da molti clienti provenienti dalle limitrofe province di Roma, Terni e L’Aquila. Condannata a 4mila euro di ammenda con sospensione della pena, la 35enne colombiana C.C.Y.P..

L'irruzione nell'alcova

I fatti risalgono al 27 novembre del 2017 quando l’avvenente straniera, in compagnia di altre tre donne, venne fermata e identificata dai militari dell’Arma al termine di un’attività investigativa avviata dopo il pedinamento di un cliente che si era appena allontanato in auto dalla struttura ricettiva e, accompagnato poi in caserma, dichiarò di avere avuto rapporti sessuali a pagamento. Le quattro donne – giunte da Napoli – avrebbero esercitato presso il b&b attività di meretricio “mordi e fuggi” per brevi periodi, servendosi dei 5 miniappartamenti posti al primo piano dell’edificio.

Il turn over

Qui – secondo quanto accertato dalle indagini condotte dal capitano Marco Mascolo e coordinate dal sostituto procuratore Rocco Maruotti – c’era una sorta di turn over settimanale che assicurava l’avvicendamento di donne e quindi di clienti. A gestire logistica e attività del quartetto, nell’ambito di un sodalizio che durava da circa quattro anni, c’era la 56enne colombiana M.R.M. insieme all’imputata e ad altre due donne: la 40enne brasiliana F.R.P. e la romena C.D. di 31 anni. Nella deposizione in aula di uno degli operanti della compagnia carabinieri di Cittaducale il resoconto dell’attività info-investigativa nei confronti delle donne e il consistente sequestro di materiale da lavoro: fazzoletti, carta assorbente, numerose scatole di anticoncezionali e sex toys di vario genere.

La cifra pattuita con il gestore per il soggiorno nel bed and breakfast era di 35 euro giornaliere.



Attività mordi e fuggi

La donna si era “insediata” per la prima volta nel b&b a giugno del 2017 per tre giorni, poi in estate nel mese di agosto per una settimana e infine dal 21 novembre al 1 dicembre sempre dello stesso anno. Ma ad interrompere quel soggiorno ci fu l’intervento dei carabinieri civitesi e, nei confronti della 35enne colombiana, si configurò il reato di violazione delle disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) punito con l’ammenda fino a 10mila euro.

Il giudice monocratico del tribunale di Rieti, Virginia Arata ha disposto un’ammenda di 4mila euro. La tesi della difesa (avvocatessa Sara Principessa) - rilevando alcune incompiutezze negli atti relativi ai titoli di soggiorno nonché evidenziando presunte carenze investigative - aveva richiesto l’assoluzione dell’imputata per insufficienza e contraddittorietà del quadro probatorio al fine della prova della sussistenza del fatto e, in subordine, invocando la tenuità del fatto rispetto al capo di imputazione con i benefici di legge previsti.

L'indagine principale

Il procedimento penale appena concluso è connesso al filone principale (attualmente in essere) che vede imputato il 78enne reatino F.P. - titolare della struttura ricettiva - rinviato a giudizio per reati legati alla prostituzione. Accuse che l’uomo ha sempre respinto ribadendo che le donne erano semplici locatarie e di non essere stato a conoscenza delle loro attività all’interno degli appartamenti. L’indagine aveva preso spunto nel febbraio del 2016 da alcuni annunci on line pubblicati nel sito “bakecaincontri”, notati dai militari dell’Arma che, troppo spesso, indicavano la frazione di Santa Rufina come meta da raggiungere.

In rete la clientela veniva adescata tramite accattivanti fotografie di bellissime e disinibite donne dell’est Europa e del sud America, disponibili a modici prezzi nella frazione reatina, con tanto di tariffe e relative prestazioni in un ambiente riservato e tranquillo.

