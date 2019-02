RIETI - Lasciata 8 ore in attesa al pronto soccorso, nonostante dolori lancinanti per coliche biliari. Nessun intervento e neppure una sedia dove sedersi.



«Alla fine c’è stata una gara di solidarietà tra i presenti, ma io sono tornata a casa senza cure»: è il racconto di una giovane che, venerdì, non è riuscita ad avere assistenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DEL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 3 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA