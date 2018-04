di Christian Diociaiuti

RIETI - "Ce lo siamo meritati, sono stati tre anni duri, complimenti a questo gruppo di uomini fantastici, senza loro non ci sarei riuscito. Sono confuso, ma l'emozione è forte. Chi è tifoso lo sa cosa sto provando. Grazie alla mia famiglia e a chi mi ha trasmesso la passione, papà Francesco. E ora? Dio vedrà, ma non sarà un'estate dura". Sono le prime parole di Riccardo Curci subito dopo la promozione in Serie C del Rieti. Mentre tutto intorno impazza la festa, lui si commuove abbraccia giocatori e famiglia e si gode una giornata di festa.



STORIA

Con questo risultato entra nella storia anche Matteo Dionisi che come 13 anni fa c'entra di nuovo la promozione tra i professionisti con il Rieti l, dalla Serie D. "Siamo contentissimi di questo traguardo. Profeta in patria? Pare di si, mi dà gioia questa cosa. La dedica? Un bacio al cielo (per mamma Nadia, ndr) e alle mie donne che mi sopportano a casa, questo è il coronamento di un sogno". Tante voci, la festa, coi tifosi che celebrano e poi ripartono verso Rieti in attesa della gioia di piazza Cavour. Fa il bis anche il dg Di Santo, come nel 2005 (mentre via social arrivano i complimenti di Pirozzi): "Ancor più straordinario e indelebile festeggiare la Serie C. In questi due anni ci siamo andati vicini lo scorso anno e l'abbiamo centrata oggi. Un'emozione incredibile, la stessa provata a Budoni, sapevo che la squadra non avrebbe tradito. Il presidente mi aveva chiesto la C in tre anni, ci siamo riusciti grazie ai ragazzi e all'allenatore che ha messo appunto tutte le strategie della società. Prossimo traguardo? Una buona poule scudetto". C'è un altro reatino nella storia: è Marcheggiani, tornato al gol e che ha raggiunto l'obiettivo dei 20 centri in campionato. "Che bello il gol di oggi. Un reatino? C'è gia Dionisi nella storia, significa che i profeti in patria ci sono". Per Scotto è una "giornata bellissima, sono felice per i 15 gol, anche se non me ne è mai fregato troppo". Cuffa piange: "Lo dedico alla mia famiglia in Argentina, mi sono vicini da quando sono bambino". Capitan Tirelli è raggiante: "Siamo stati eroici, il coronamento di un sogno".



IL TECNICO

Maglia celebrativa e sciarpetta al collo festeggia anche Carmine Parlato:"Godetevi questa giornata, è la vittoria di tutti, ci abbiano guadagnato tutti. La mia voglia di andare a vincere ho cercato di trasmetterla ai ragazzi, ma non è facile farlo in un campionato che non conoscevo. La società non ha mai interferito nelle scelte sportive ma ho condiviso senpre con loro le situazioni. lo avevo promesso al presidente che lo avrei portato in Serie C e ho mantenuto la promessa. Una dedica? La lista è lunga: a mio papà che non c è più da tanti anni, a mia moglie, alle figlie, mamma e sorella. Dimenticherò qualcuno. Un pensiero al mio ex diesse Pinzin, mancato un mese mezzo fa".

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA