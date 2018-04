di Silvio Ippoliti

RIETI - Le formazioni reatine scendono in campo domani per la sedicesima di ritorno. Due giornate al termine del campionato di Promozione: gare casalinghe per Spes Poggio Fidoni e Maglianese che affrontano Villalba e Fiano Romano. In trasferta il Cantalice contro la Vigor Perconti mentre il Cantalupo sul campo della Castelnuovese.



VIGOR PERCONTI (58) - CANTALICE (45) (ore 15, arbitro Chirnoaga di Tivoli)

Impegno insidioso per il Cantalice sul campo della Vigori Perconti. I biancorossi vogliono riscattare un ultimo periodo non all’altezza della situazione, non sarà facile perché i romani sono alla ricerca di punti per l’accesso ai playoff. “Cercheremo di ben figurare contro la Vigor - dice l’allenatore del Cantalice Simone Patacchiola- non sarà facile perché affrontiamo una squadra forte”.



MAGLIANESE (48) - FIANO ROMANO (57) (ore 11,Martucci di Ostia Lido)

Stessa situazione per la Maglianese che ospita il Fiano Romano che punta a un posto per la post season. I sabini hanno dimostrato nell’ultimo periodo di essere una mina vagante per le grandi del campionato dopo aver battuto la capolista Villalba sul proprio campo.”Ultima partita in casa davanti al nostro pubblico - dice il tecnico della Maglianese Massimo Lucá- vogliamo vincere, anche perché vogliamo superare quota 50 punti”



SPES POGGIO FIDONI (31) -VILLALBA (68) (ore 11, Silvestri di Roma 1)

Servirà l’impresa alla Spes Poggio Fidoni che al Chiani attende la capolista Villalba. I ragazzi di Pompili sono reduci dalla bella vittoria nel derby col Cantalice, il morale è buono, dunque, per affrontare questo match in cui servirà la prestazione perfetta.”Serve la partita perfetta - sottolinea mister Roberto Pompili - le motivazioni sono alte per un match che altamente stimolanti, sarà importante impattare bene la gara dal punto di vista nervoso”.



LUISS (37) - SALTO CICOLANO (43) (ore 11, Mattacola di Frosinone)

Dopo avere archiviato la salvezza il Salto Cicolano sarà ospite della Luiss. Gli equicoli vogliono chiudere al meglio la stagione, ma sarà una gara insidiosa visto che i romani sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.



CASTELNUOVESE (18) - CANTALUPO (15) (ore 11, Lilla di Viterbo)

Il Cantalupo (15) se la vedrà sul campo della Castelnuovese (18): penultima contro ultima. I sabini con una vittoria potrebbero agganciare i padroni di casa lasciando l’ultimo posto solitario. “È una partita da emozioni per cercare di arrivare penultimi almeno - evidenzia l’allenatore del Cantalupo Andrea Cataldi - Sicuramente sarà una gara tra due squadre che non hanno più niente da dire al campionato però sono convinto che sarà una partita tirata”.



LE ALTRE GARE

Guidonia -Pro Roma

Licenza- S. Angelo Romano

Ostiantica- Vicovaro

Morandi - Vis Subiaco



LA CLASSIFICA

Villalba 68

Pro Roma 67

Vicovaro 59

Vigor Perconti, S. Angelo Romano 58

Fiano Romano 57

Maglianese 48

Vis Subiaco 47

Cantalice 45

Salto Cicolano 43

Guidonia 39

Luiss, Ostiantica,Morandi 37

Licenza 31

Spes Poggio Fidoni 31

Castelnuovese 18

Cantalupo 15

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA