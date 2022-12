Valle del Peschiera, due aziende reatine donano kit di allenamento per la scuola calcio. Latini: «Sinergia importante»

RIETI - Calcio e aziende, un connubio che può dare i suoi frutti. Nella giornata odierna la Aleste Costruzioni e la S-D Service hanno donato kit di allenamento per la scuola calcio della società Valle del Peschiera.

I costi nel mondo dello sport sono elevati e semplici aiuti da parte di aziende del territorio e non rappresentano una boccata di ossigeno per tutte le società sportive.

«Piccoli aiuti possono fare tanto per lo sport - dice il presidente del Valle del Peschiera, Andrea Latini - I costi anche per una piccola società calcistica sono veramente alti e le aziende possono fare molto per le società sportive come la nostra. Il mio intento è quello di creare un rapporto di fiducia con le aziende del territorio e spero di riuscirci. Ringrazio la Aleste Costruzioni e la S-D Service per questo gesto inaspettato».

La società ha inoltre raggiungo accordi di sponsorizzazione molto importanti con Trony Rieti e Tosti.