RIETI - Camilli gol ed il Cantalice si porta a casa l'andata del primo turno di Coppa Di Promozione. Al "Gentile" di Grotti si impone la squadra di Patacchiola, che avrà il compito di difendere il vantaggio tra due settimane nella gara di ritorno.



Il lampo di Camilli arriva dopo 81 minuti di equilibrio, con un legno per parte ed il Bf Sport che aveva creato qualche grattacapo in più ai ragazzi di Patacchiola. L'avvio di gara si gioca a basso ritmo e le occasioni non arrivano. La prima occasione è firmata da quello che sarà il match winner, Camilli, che dopo un corner colpisce la traversa da distanza ravvicinata. L'occasione più grande arriva però due minuti più tardi per Cavallari, che si presenta a tu per tu con Pezzotti ma, dopo averlo saltato, ritarda la conclusione e viene murato sulla linea di porta. Al riposo è 0-0.

Nella ripresa il match sale di giri, con Bf Sport che parte meglio e al minuto 15 sfiora il vantaggio: Cresta entra in area di rigore defilato sulla sinistra e calcia, pallone fuori di un soffio. Patacchiola e Fabiani cambiano qualche pedina e, dopo qualche minuto, il match decolla. Al 34simo della ripresa, Pezzotti salva con una grande parata su Mattei, due minuti più tardi gli ospiti colpiscono anche una traversa su colpo di testa da corner di Grifoni. Al 36' arriva l'episodio che decide il match: Di Carlo fa tutto bene portando il pallone sulla trequarti per poi servirlo in verticale a Camilli, bravo a battere in diagonale l'uscita di Bianchetti. Finisce cosi 1-0, replica tra due settimane al Gudini e qualificazione in bilico.

I COMMENTI A FINE GARA

Simone Patacchiola (allenatore Cantalice): «Partita tatticamente accorta, siamo stati cinici. Affrontare il Bf Sport non è mai semplice, sono un'ottima squadra, lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, tatticamente quasi perfetti e bravi a sfruttare l'occasione avuta. Partite come questa rafforzano il gruppo, anche chi gioca meno ha dato risposte importanti dimostrando di meritare questa maglia».

Gianluca Fabiani (ds BF Sport): «Partita ben giocata, solo il risultato è stato negativo. Abbiamo comandato noi il gioco, creando quattro-cinque palle gol. Contro il Cantalice ci accade spesso di giocare bene e raccogliere poco o nulla. SIamo fiduciosi in vista del ritorno, se mettiamo in campo queste cose possiamo qualificarci».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, D'Ippolito, Agnesi, Bengala, Fusacchia, Mostrarda (71' Panitti), Laurenti (62' Accardo), Rossi (78' Alessandrini), Camilli, Maccioni, Ferretti (46' Di Carlo). A disp. Miriello, Laureti, Picchi, Chelebi, Beccarini, Panitti. All. Patacchiola

Bf Sport: Bianchetti, Di Loreto, Casciani, Cianetti, Grifoni, De Gennaro, Cresta, De Bona (67' Di Casimirro), Monaco, Cavallari, Pengili (52' Ciaramelletti). A disp. G. Fabiani, Grillo, Piras, Tolomei, Priolo, Fosso, Mattei. All. C. Fabiani.

Arbitro: Santilli di Rieti (Angelucci e Ceraolo di Rieti)

Marcatori: 81' Camilli (C)

Note: ammoniti Monaco (B) e Cavallari (B); spettatori 150 circa

