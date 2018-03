di Raffaele Passaro

RIETI - Vittoria che fa morale e classifica quella ottenuta dalla Spes Poggio Fidoni di mister Pompili che oggi, nel recupero della X giornata di ritorno, schianta per 4-1 il Castelnuovese. La formazione reatina viene trascinata dalla punta di peso Gaeta, oggi doppietta per lui, da Fany, un gol ed un assist, e dall’ottima prestazione in fase difensiva e offensiva di un acciaccato Marco Massimi.



Partita segnata da un grande equilibrio tra le due formazioni. Nei primi 23’ si sono viste alcune buone occasioni da gol, sia per i padroni casa che per gli ospiti ma che entrambe le squadre non sono riuscite a finalizzare al meglio. Una di queste avviene al 22’ quando Tolomei, imbeccato da una sponda di testa di Gaeta, da posizione centrale e al limite dell’area di rigore, conclude di poco alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere ospite, dando l’illusione del gol. Il tanto atteso vantaggio arriva dopo solo due giri d’ orologio: Basilici recupera un ottimo pallone a centrocampo e lancia in profondità Gaeta che aspetta l’uscita del portiere, lo salta e poi, a causa della presenza di due difensori, si gira e trova libero sul secondo palo Fany che, di testa e in tuffo, appoggia il pallone in rete. Il primo tempo si conclude sul risultato di Spes 1 Castelnuovese 0.



Secondo tempo che comincia già con il botto; trascorrono, infatti, solo 6’ e la Spes va in duplice vantaggio: dagli sviluppi di un corner, la palla poi viene rimessa in mezzo da Basilici, Massimi di controbalzo ed in precarie condizioni di stabilità prova il tiro, che viene murato dal difensore ospite, ma che finisce sui piedi di Gaeta che, spalle alla pota, si gira e tira col destro una saetta che si spegna in porta. Dopo soli 4’ è Cenfi ad andare in gol, approfittando dell’ottima sponda sempre di Gaeta: il n°11, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, insacca in porta il pallone del 3-0 per i padroni di casa. Al 12’, e cioè dopo soli due giri di lancette, la Spes cala il poker: Fany lancia un ottimo rasoterra filtrante per Gaeta il quale, partito in posizione regolare, si presenta a tu per tu contro l’estremo difensore ospite, lo supera in dribbling ed appoggia in rete il pallone che chiude la gara. A nulla serve il gol del Castelnuovese, siglato da Maggio al 33’ della ripresa: sugli sviluppi di un cross, l’attaccante ospite spedisce il pallone in rete di testa, anticipando sul primo palo i difensori della Spes.Si chiude così la gara, sul punteggio di: Spes Poggio Fidoni 4 Castelnuovese 1.



I COMMENTI

Roberto Pompili, mister della Spes : «Gara cominciata male a causa di alcuni forfait dell’ultimo minuto di alcuni nostri ragazzi. Avevamo, perciò, la panchina corta e con molte riserve acciaccate. Siamo, fortunatamente, stati bravi a mettere la gara sui binari giusti. Il match non è mai stato in pericolo. Questa non è una vittoria di svolta ma semplicemente un mezzo per poter ancora sperare nella salvezza».



IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni : Santarelli, Massimi (dal 12’ st. Martinelli), Chieie (dal 25’ st. Novelli), Brucchetti, Iacobelli (dal 34’ st. Petrongari), Martini, Gaeta (dal 15’ st. Graziani), Basilici, Fany, Tolomei, Cenfi. A disposizione: Nobili, Pagliarulo, Quadrini. All. Roberto Pompili

Castelnuovese : Leacche, Santini (dal 12’ st. Mazzoni), Conti (dal 25’ st. Amadi), Ambrosoni, Feliziani (dal 34’ st. Scanagliato), Pascucci, Giannetti (dal 15’ st. Goccia), Maggio, Trombetti Daniel, Pogba, Lupi. A disposizione: Alessandri, Salvatori. All. Diego Pietrangeli

Arbitro : Ferrara di Roma 2 (Ardanese e Nardozi di Roma 1)

Reti : 27’ pt. Fany, 6' st e 12' st Gaeta, 10’ st. Cenfi (S), 33’ st. Maggio (C)

Note : Ammoniti: Chieie, Cenfi (S), Maggio (C); angoli: 3-1.



CLASSIFICA

Villalba 59

Pro Roma 57

Fiano Romano, Vicovaro 52

Vigor Perconti 51

S. Angelo Romano 48

Vis Subiaco 44

Cantalice 42

Maglianese 39

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss 31

Licenza 30

Ostiantica 29

Spes Poggio Fidoni 24

Castelnuovese 17

Cantalupo 14

