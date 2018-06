di Massimo Cavoli

RIETI - Quei proiettili, accompagnati da pesanti minacce, contenuti in buste inviate nel febbraio del 2013, avevano suscitato grande tensione, non fosse altro perché i destinatari erano l’allora sindaco di Poggio Mirteto, Fabio Refrigeri («Verrai bruciato vivo»), e il commissario prefettizio alla Provincia, Giancarlo Felici, («Stai molto attento a quello che fai e guardati le spalle, brutto ladrone»). Stesso trattamento (minacce e pallottole), in precedenza, era stato riservato all’architetto Letizia...