Atletica Sport e Terapia e Asi, tutto pronto per la presentazione del progetto Parco Inclusivo

RIETI - L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sport Terapia Rieti comunica che sabato 30 aprile alle 17 – nell’ambito del Festival del Sociale e dello Sport, manifestazione organizzata dall’Asi in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti – avrà luogo la presentazione del Progetto Parco Inclusivo, promosso da questa Associazione e finora fatto proprio da diverse realtà del territorio (Takeda, Emec, Real Sebastiani Rieti).

Il Parco Inclusivo – che contiamo di realizzare nel popoloso quartiere di Campoloniano - già presente in molte città italiane, è una evoluzione integrata di un parco giochi per bambini, che prevede l’istallazione di strutture utilizzabili anche dai piccoli diversamente abili, favorendo in tal modo l’integrazione con i loro coetanei anche in un contesto extrascolastico, con ricadute positive sull’intera collettività.

Invitiamo tutti a partecipare e, se lo desiderino, a dare il loro contributo per questa importante iniziativa, senz’altro qualificante per la nostra città.