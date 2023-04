Le scuole primarie di Greccio e Contigliano fanno da apripista al progetto della Asl di Rieti “Nonni vi aiutiamo noi”

RIETI - A Greccio e Contigliano prima tappa del Progetto formativo della Asl di Rieti “Nonni vi aiutiamo noi”, un corso dedicato alle scuole primarie del reatino volto ad insegnare ai bambini a riconoscere le situazioni di pericolo, le circostanze che richiedono l’intervento di un adulto o ad esempio dell’ambulanza, le manovre di primo soccorso e più in generale la cultura della sicurezza.

Partendo dalla figura del nonno e dalla complicità tra nonni e nipoti, ancora molto forte, “Nonni vi aiutiamo noi” offre ai bambini uno strumento che cerca di accostarlo, in modo accattivante, agli elementi di conoscenza che sono alla base della prevenzione, in casa e non solo. In questo modo, il bambino può quindi diventare messaggero dei valori della prevenzione, coinvolgendo efficacemente il suo universo di relazioni, a cominciare dalla sua famiglia, dai nonni.

In questa prima fase, il progetto di formazione e sensibilizzazione ha coinvolto come scuole pilota, l’IC Malfatti di Greccio e Contigliano che la Asl di Rieti ringrazia per la preziosa collaborazione. In particolare, sono stati coinvolti gli alunni delle classi IV e V che al termine del percorso formativo hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

Le nozioni teoriche e pratiche vengono fornite dagli Infermieri di Comunità, una figura professionale aziendale nata con l’istituzione sul territorio della provincia di Rieti della Rete delle Cure Infermieristiche.

“Nonni vi aiutiamo noi” verrà successivamente esteso anche ad altri Istituti scolastici del territorio della provincia di Rieti, prevedendone anche l'ampliamento ad ulteriori livelli di collaborazione (Comuni, Ares 118, Forze dell'Ordine, Associazioni).