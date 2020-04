© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Su iniziativa del vicesindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, si è tenuta una riunione del tavolo operativo dei promotori dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Rieti. Nell’occasione è stato formalizzato l’ingresso di ulteriori aziende all’interno del progetto Apea.Takeda, Zeus Energia, Antica Pasta, Antiche Fonti Cottorella, Terni Polimeri, Azienda Agricola Rossi Serena si aggiungono a Comune di Rieti, Asm Rieti, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, A&A, V Comunità Montana, Reset, Rielco Impianti, Verdepiana.La riunione è stata utile per portare avanti il lavoro sul contratto di rete, denominato “Green in progress”, attraverso il quale ci si prepara a rispondere al bando della Regione Lazio che stanzierà 11 milioni di euro per le Apea del Lazio.«L’ingresso di nuovi soci e il lavoro di coordinamento che da tempo stano portando avanti il Comune di Rieti e Asm – dichiarano il vicesindaco, Daniele Sinibaldi, e il Presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini - permette di rafforzare il percorso intrapreso e puntare ad ottenere importanti fondi per l’economia reatina, nell’ottica della tutela ambientale, dello sviluppo dell’economia circolare e dell’economia sostenibile».