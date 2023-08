Sapori d’arte e moda, successo dell'evento solidale organizzato a favore del Progetto Alessandra

RIETI - Si è svolto il 28 luglio nella location di Colle Aluffi la seconda edizione di Sapori d’arte e moda, un evento solidale organizzato dalla Colle Aluffi Eventi a favore del Progetto Alessandra, il servizio gratuito di distribuzione di parrucche promosso dall’Alcli Giorgio e Silvia.

La manifestazione si è aperta con una cena a base di prodotti locali ed è proseguita con momenti artistici di teatro, poesia, danza, moda e musica con l’intento di donare un po' di serenità e sollievo ai numerosi ospiti, molti dei quali con un vissuto legato alla malattia oncologica.

Hanno partecipato all’evento, condividendone le finalità e lo spirito alcuni artisti locali come: i musicisti del Artem Gospel Group, le danzatrici dell’Associazione Rea Luna, l’attore Giulio Schifi.

Particolarmente apprezzato nel corso della serata anche “ L’Angolo delle Stelle”, serata osservativa dei principali oggetti astronomici visibili in cielo (Luna, pianeti, stelle doppie, ammassi Stellari, nebulose, galassie) con un telescopio professionale e sotto la guida di un astrofilo esperto stando comodamente sdraiati sui lettini.

Ha chiuso la parte artistica la Sfilata di Moda curata da alcune imprenditrici del territorio, molte delle quali legate ad Alessandra Spadoni, la donna che ha ispirato lo stesso Progetto: Acchiappasogni , Diecidodici, Ricucito Sartoria, Classe 67, il Capriccio, Montagna Dimensione Verticale.

Al termine della serata è stato presentato il Progetto Alessandra alla presenza dei referenti del Progetto; Marco Rosati insieme ai consiglieri dell’Alcli Giorgio e Silvia Roberta Giovannelli delegata per il Progetto e Fabrizio Pacifici che ha annunciato al pubblico tutti i nuovi progetti dell’Alcli, a partire da un camper attrezzato per la prevenzione in provincia, l’attivazione di un ambulatorio per lo screening nella sede dell’associazione, la collaborazione con l’Università per il Progetto “ Immersione nella Foresta” , la conferma della Camminata per la Vita del 1 ottobre a cura di Alcli donna che porterà avanti anche l’innovativo progetto di prevenzione tramite lo sport “Movimento è Benessere”,partito a Marzo in collaborazione con la Asl.

Marco Rosati ha raccontato le emozioni raccolte in tutti questi anni grazie al Progetto che ha esaudito il sogno di Alessandra: portare bellezza e umanità a tutte le donne che affrontano la malattia oncologica.

Sono state donate fino a questo momento 1030 parrucche e come evidenziato dalla volontaria Roberta Giovannelli le richieste arrivano da tutta Italia e il legame con le donne non si chiude mai ma si rimane in contatto con ogni paziente a cui è stato restituito il sorriso.

Visto il sucesso dell’iniziativa solidale, l’appuntamento è per il prossimo anno con Sapori d’Arte e di Moda.