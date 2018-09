RIETI - Terminata da poco presso l'aula penale Caperna del tribunale di Rieti la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo capo della Procura della Repubblica del palazzo di giustizia di Rieti.



La dottoressa Lina Cusano Piro, 65 anni, campana di Benevento, è stata accompagnata dai vertici della magistratura italiana, Ugo De Siervo ex presidente della Corte Costituzionale e avvocato generale della Procura e il procuratore generale di Roma Giovanni Salvi. Per la Cusano in un'aula gremita di avvocati, giudici e pm solo parole di elogio. Quasi commossa ha commentato e ribadito l'importanza della sinergia nel lavoro. Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA