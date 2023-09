Procura di Rieti, il commosso saluto a Lina Cusano che va in pensione

RIETI - Con una commossa cerimonia di saluto, il Procuratore della Repubblica, Lina Cusano, lascia la Procura di Rieti per raggiunti limiti di età.

Dopo anni di battaglie in prima linea nelle aule giudiziarie di Roma come Pubblico Ministero, dal 2018 è stata a capo della Procura di Rieti, che ha guidato con impegno e determinazione.

Al termine del suo percorso lavorativo, la dottoressa Cusano ha voluto salutare i colleghi della Procura e del Tribunale, tutto il personale amministrativo e della Polizia Giudiziaria ed i rappresentanti del Foro, ringraziando per la proficua collaborazione che ha sempre ricevuto e per il clima di serenità con cui è stato possibile affrontare le costanti problematiche da carenze di organico e, di più, i momenti bui e drammatici della pandemia.

Con grande emozione il Procuratore ha rivolto un particolare pensiero ai Sostituti, compagni di un viaggio fatto di difficoltà e impegno, ma anche e soprattutto di rapporti umani che si sono fatti solidi e profondi.

Alle parole del Procuratore sono seguiti i saluti del Presidente De Angelis e del Sostituto Procuratore dottor Francia, che si è fatto portavoce del commosso saluto dei colleghi Sostituti, ricordando lo spessore professionale del Procuratore e ringraziandolo per l’equilibrio, la disponibilità ed il costante rispetto cui ha improntato la direzione dell’Ufficio.

Un sentito ringraziamento al Procuratore è stato anche rivolto, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, dall’Avvocato Ferri, il quale ha avuto parole di apprezzamento per la costante tensione della dottoressa Cusano alla ricerca di soluzioni condivise dei problemi e per il clima di dialogo e cordialità con il Foro.

Da ultimo il Procuratore ha reso omaggio alle bellezze del territorio di Rieti, esaltandone il valore, a tratti nascosto, ma forse proprio per questo unico, e ripromettendosi di tornare a scoprirle e goderne.