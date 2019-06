© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Processione dei ceri di Sant’Antonio: le modifiche alla viabilità.La Polizia Municipale comunica che, in occasione della Processione in onore di Sant’Antonio, è stata ordinata:La chiusura temporanea al traffico delle strade del centro storico, compreso il quartiere Porta Romana e Borgo, previa chiusura di tutti gli ingressi al centro e precisamente via Cintia, Via dei Pini, p.zza del Suffragio, via Garibaldi, P.zza Cavour, via Michaeli e via Cavour dalle ore 14 alle 23 del 30 giugno.La chiusura temporanea al traffico dei mezzi pubblici di via Salaria per Roma (altezza svincolo superstrada) e di via Salaria (altezza svincolo S.R.Salto Cicolana) dalle ore 17 alle 23 del 30 giugno.Il divieto di transito e di sosta con rimozione, dalle ore 6 del 29 giugno alle ore 14 del 1 luglio e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie: via Tancredi, p.zza Oberdan, via Terenzio Varrone, via Roma e via Cintia (dall’incrocio con via dei Pini), per montaggio e smontaggio moquette, pulizia strada e infiorate varie.Il divieto di sosta con rimozione, dalle 24 del 29 giugno alle 8 del 1 luglio in via S. Francesco.Il divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 30 giugno alle 8 del 1 luglio in via Cintia, p.zza Cavour e via Salaria ambo i lati tratto da p.zza Cavour a p.zza Migliorini.L’opportuna segnaletica sarà installata a cura del Comune di Rieti