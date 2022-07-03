Processione dei Ceri, ecco i portatori della macchina di Sant'Antonio

Processione dei Ceri, ecco i portatori della macchina di Sant'Antonio
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Domenica 3 Luglio 2022, 09:19

RIETI - Il giorno della Processione dei Ceri è arrivato: ecco i portatori della macchina di Sant’Antonio, divisi in quattro squadre da 16 con relative riserve.

PRIMA SQUADRA

1. CHIARINELLI MARCELLO fu OTTAVIO

2. ROVERSI GIULIANO di GIACOMO

3. MICHELI DOMENICO fu VALENTINO

4. CIARAMELLETTI MARIO fu GIUSEPPE

5. PALMEGIANI CARLO fu SVEZIO

6. D’IPPOLITI GIUSEPPE fu LUCA

7. CRISOSTOMI BRANDO fu MARIANO

8. FUSACCHIA ANDREA di PIERLUIGI

9. ALGIERI SIMONE di GIGI

10. MONTI MARCO di NATALINO

11. CORONETTA LORENZO fu TOMMASO

12. GRILLO MIRKO di SANDRO

13. CAVOLI DAVID di ITALO

14. FRATTALI RICCARDO di MARCO

15. PETRONI LORENZO di MARCELLO

16. BARDELLA FILIPPO di PIETRO

RISERVE PRIMA SQUADRA

1. GUNNELLA STEFANO di BRUNO

2. MOSTARDA GIUSEPPE fu ANGELO

3. BRUNELLI FABRIZIO di ADELMO

4. PIETRAFORTE GIANFRANCO di ANDREA

5. SANTONI VINCENZO di NAZZARENO

PORTATORE DEL CROCIFISSO

1. LEONCINI OTTAVIO fu FRANCESCO 

SECONDA SQUADRA

1. BORDUCEA ALESSANDRO fu DARIO

2. TESI GIUSEPPE fu BERARDINO

3. GRAZIANI NICOLO di DAMIRO

4. CHIARETTI GABRIELE di LUIGI

5. IACOBONI LEONARDO di SANDRO

6. CHIARETTI ARNALDO fu ALESSIO

7. SILVESTRI ORLANDO di FRANCO

8. PITOTTI MATTEO di GIANNI

9. D’IPPOLITO LORENZO di CARLO

10. D’ANTONIO STEFANO di ARMANDO

11. ZANIN RENZO fu OLIVO

12. PAPALE FILIPPO di ANGELO

13. FASCIOLO MATTIA di DAVID

14. GUERCI MARCELLO di CELESTINO

15. CORALLI MICHELE fu LEONELLO

16. CENZI FAUSTO fu VETULIO

RISERVE SECONDA SQUADRA

1. CHIARETTI LUIGI fu ARNALDO

2. QUINZI MICAEL di LUIGI

3. RINALDI FRANCESCO di LUCIANO

4. TORCHETTI ANTONIO fu PIETRO

TERZA SQUADRA

1. PAOLUCCI ROBERTO di BRUNO

2. AIELLO CHRISTIAN di FABIO

3. TORDA FABIO fu LUCIANO

4. FORMICHETTI MAURIZIO fu SETTIMIO

5. MARIANI ALESSANDRO di FABRIZIO

6. SANTOPRETE LORETO fu GOFFREDO

7. DANTE MASSIMO fu ENZO

8. FEDERICI EVAN di ANDREA

9. GALLO ALESSIO di DOMENICO

10. COLASANTI PAOLO di ANTONINO

11. LABELLA FEDERICO di MARCELLO

12. PITOTTI LORENZO fu ANTONIO

13. TOSTI MARCO di GIOVANNI

14. MONTAGNINI DIEGO fu ASVERO

15. VITALE MICHELE fu LUIGI

16. PETRONGARI GIUSEPPE fu SABATINO

RISERVE TERZA SQUADRA

1. MARERI FRANCESCO di LUCA

2. FESTUCCIA GIANNI di ANTONIO

3. GALLO DOMENICO fu GAETANO

4. GENTILE ARTURO di IVAN

QUARTA SQUADRA

1. ANGELUCCI NAZZARENO fu ERNESTO

2. FASCIOLA ARDUINO fu LEONARDO

3. DIAFANI BENEDETTO fu TOMMASO

4. ANGELUCCI CHOEN di CRISTIAN

5. VECCHI PIERLUIGI di ALBERTO

6. IFILTI JACOPO di FABRIZIO

7. TEMPESTA OLINDO fu GIUSEPPE

8. MELCHIORRI PASQUALE fu GIUSEPPE

9. SCOPIGNO GIUSEPPE fu GIOVANNI

10. DE ANGELIS ANTONIO fu CAMILLO

11. DIAFANI ANDREA fu RENZO

12. CARMESINI FRANCESCO di FEDERICO

13. DEL CASTELLO ANTONIO fu SILVIO

14. MARIANI DAMIANO di RENATO

15. BERETTA ENRICO fu ADELMO

16. FALCETTI EGISTO fu FIORE

RISERVE QUARTA SQUADRA

1. RENZI PIETRO di MARCO

2. DI SANTO VINCENZO di LORENZO

3. DE DOMINICIS ANTONIO di ERNESTO

4. ANGELUCCI SIMONE DI NAZZARENO

PORTATORI DI SOSTEGNO

1. PIACENTINI GIULIANO fu OTTORINO

2. FLAMMINI GIOVANNI fu PIERINO

3. FESTUCCIA ALESSANDRO di GIANNI

4. LEONCINI TULLIO fu GIUSEPPINO 

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