Processione dei Ceri, ecco i portatori della macchina di Sant'Antonio

RIETI - Il giorno della Processione dei Ceri è arrivato: ecco i portatori della macchina di Sant’Antonio, divisi in quattro squadre da 16 con relative riserve.
PRIMA SQUADRA
1. CHIARINELLI MARCELLO fu OTTAVIO
2. ROVERSI GIULIANO di GIACOMO
3. MICHELI DOMENICO fu VALENTINO
4. CIARAMELLETTI MARIO fu GIUSEPPE
5. PALMEGIANI CARLO fu SVEZIO
6. D’IPPOLITI GIUSEPPE fu LUCA
7. CRISOSTOMI BRANDO fu MARIANO
8. FUSACCHIA ANDREA di PIERLUIGI
9. ALGIERI SIMONE di GIGI
10. MONTI MARCO di NATALINO
11. CORONETTA LORENZO fu TOMMASO
12. GRILLO MIRKO di SANDRO
13. CAVOLI DAVID di ITALO
14. FRATTALI RICCARDO di MARCO
15. PETRONI LORENZO di MARCELLO
16. BARDELLA FILIPPO di PIETRO
RISERVE PRIMA SQUADRA
1. GUNNELLA STEFANO di BRUNO
2. MOSTARDA GIUSEPPE fu ANGELO
3. BRUNELLI FABRIZIO di ADELMO
4. PIETRAFORTE GIANFRANCO di ANDREA
5. SANTONI VINCENZO di NAZZARENO
PORTATORE DEL CROCIFISSO
1. LEONCINI OTTAVIO fu FRANCESCO
SECONDA SQUADRA
1. BORDUCEA ALESSANDRO fu DARIO
2. TESI GIUSEPPE fu BERARDINO
3. GRAZIANI NICOLO di DAMIRO
4. CHIARETTI GABRIELE di LUIGI
5. IACOBONI LEONARDO di SANDRO
6. CHIARETTI ARNALDO fu ALESSIO
7. SILVESTRI ORLANDO di FRANCO
8. PITOTTI MATTEO di GIANNI
9. D’IPPOLITO LORENZO di CARLO
10. D’ANTONIO STEFANO di ARMANDO
11. ZANIN RENZO fu OLIVO
12. PAPALE FILIPPO di ANGELO
13. FASCIOLO MATTIA di DAVID
14. GUERCI MARCELLO di CELESTINO
15. CORALLI MICHELE fu LEONELLO
16. CENZI FAUSTO fu VETULIO
RISERVE SECONDA SQUADRA
1. CHIARETTI LUIGI fu ARNALDO
2. QUINZI MICAEL di LUIGI
3. RINALDI FRANCESCO di LUCIANO
4. TORCHETTI ANTONIO fu PIETRO
TERZA SQUADRA
1. PAOLUCCI ROBERTO di BRUNO
2. AIELLO CHRISTIAN di FABIO
3. TORDA FABIO fu LUCIANO
4. FORMICHETTI MAURIZIO fu SETTIMIO
5. MARIANI ALESSANDRO di FABRIZIO
6. SANTOPRETE LORETO fu GOFFREDO
7. DANTE MASSIMO fu ENZO
8. FEDERICI EVAN di ANDREA
9. GALLO ALESSIO di DOMENICO
10. COLASANTI PAOLO di ANTONINO
11. LABELLA FEDERICO di MARCELLO
12. PITOTTI LORENZO fu ANTONIO
13. TOSTI MARCO di GIOVANNI
14. MONTAGNINI DIEGO fu ASVERO
15. VITALE MICHELE fu LUIGI
16. PETRONGARI GIUSEPPE fu SABATINO
RISERVE TERZA SQUADRA
1. MARERI FRANCESCO di LUCA
2. FESTUCCIA GIANNI di ANTONIO
3. GALLO DOMENICO fu GAETANO
4. GENTILE ARTURO di IVAN
QUARTA SQUADRA
1. ANGELUCCI NAZZARENO fu ERNESTO
2. FASCIOLA ARDUINO fu LEONARDO
3. DIAFANI BENEDETTO fu TOMMASO
4. ANGELUCCI CHOEN di CRISTIAN
5. VECCHI PIERLUIGI di ALBERTO
6. IFILTI JACOPO di FABRIZIO
7. TEMPESTA OLINDO fu GIUSEPPE
8. MELCHIORRI PASQUALE fu GIUSEPPE
9. SCOPIGNO GIUSEPPE fu GIOVANNI
10. DE ANGELIS ANTONIO fu CAMILLO
11. DIAFANI ANDREA fu RENZO
12. CARMESINI FRANCESCO di FEDERICO
13. DEL CASTELLO ANTONIO fu SILVIO
14. MARIANI DAMIANO di RENATO
15. BERETTA ENRICO fu ADELMO
16. FALCETTI EGISTO fu FIORE
RISERVE QUARTA SQUADRA
1. RENZI PIETRO di MARCO
2. DI SANTO VINCENZO di LORENZO
3. DE DOMINICIS ANTONIO di ERNESTO
4. ANGELUCCI SIMONE DI NAZZARENO
PORTATORI DI SOSTEGNO
1. PIACENTINI GIULIANO fu OTTORINO
2. FLAMMINI GIOVANNI fu PIERINO
3. FESTUCCIA ALESSANDRO di GIANNI
4. LEONCINI TULLIO fu GIUSEPPINO