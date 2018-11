RIETI - Fu senza dubbio la processione più discussa che la provincia di Rieti ricordi, tanto da finire nell’aula penale del tribunale, con monsignor Emilio Messina imputato per violenza privata e turbamento di funzione religiosa. Il 7 luglio 2012 a Castel di Tora, nei festeggiamenti per Sant’Anatolia, i fedeli giunsero in processione con la Santa martire in spalla fino al convento-santuario a lei dedicato ma, tra lo stupore generale, trovarono il cancello chiuso dal chierico Emilio Messina che negò a tutti l’accesso, suscitando scandalo e sdegno.

Ora sarà il tribunale a stabilire eventuali responsabilità.



