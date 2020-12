Lenticchia di Rascino, ancora un mese di tempo per votare un'eccellenza che racconta un terrotorio

RIETI - C'è tempo fino al 6 gennaio per votare uno dei prodotti più caratteristici di un'area del reatino: la lenticchia di Rascino. Nell'ambito del contest "Il narratore cortese 2...porta in tavola il tuo paese" promosso dall'Unpli, la pro loco di Fiamignano ha aderito nviando un filmato che mette ben i mostra la zona dove questo prodotto viene coltivato. Il tema principale che l'Unione nazionale delle Pro Loco ha chiesto alle associazioni diaffrontare è quello dei luoghi e dei borghi del proprio territorio, noti e meno noti, come occasione per un turismo sostenibile, a contatto con la natura e rispettoso delle persone e delle tradizioni locali.

La sfida di questa edizione è raccontare il territorio ed illustrare le sue caratteristiche che hanno generato un particolare prodotto tipico. Il racconto emozionale realizzato per la valorizzazione del patrimonio immateriale evidenzia non solo le bellezze naturali ma anche come queste abbiano contribuito a creare dei prodotti tipici unici.

Per contribuire a far salire nelle posizioni più alte della classifica la lenticchia nostrana basta un click al link disponibile sulla pagina facebook dell'associazione (https://www.facebook.com/909814849104372/videos/1519718208214960).

© RIPRODUZIONE RISERVATA