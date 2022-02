Finale incandescente, Rieti-Pro Livorno 1-1. Foto. Espulsi Scalon e Tortolano. Ora la corsa salvezza si fa complicata

RIETI – Il Rieti non sa più vincere e pure contro il fanalino di coda Pro Livorno, non riesce ad andare oltre un pareggio (1-1) che, visto il rigore fallito dagli amaranto nella ripresa e le tante occasioni mancate dalla squadra di Stringara, è un risultato da considerare positivo.

Apre le danze Camarlenghi al 20’ su svarione difensivo di Benhalima, pareggio-lampo di Tortolano al 22’ con una girata di destro in area. Finale incandescente: il Rieti resta in nove per le espulsioni di Scalon (doppia ammonizione) e Tortolano (fallo di reazione) e un accenno di rissa nei pressi dell’ingresso in campo che costa l’espulsione anche al diesse reatino Giulio Halasz e il vice allenatore della Pro Livorno Scalisci. Le forze dell’ordine riportano la calma, gli ospiti perdono Casalini per un brutto fallo su Tiraferri e dopo 8’ di recupero l’arbitro fischia la fine.

Classifica che resta deficitaria, ora il Rieti è terz’ultimo e mercoledì nel recupero casalingo con la Sangiovannese, la formazione amarantoceleste si giocherà una buona fetta di stagione, dovendo fare a meno pure di Tortolano e Scalon.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Marenco 7; Tiraferri 5,5, De Martino 6,5, Scalon 4, Perez s.v. (8’pt Benhalima 4); Falilò 6, E. Menghi 6 (18’st Vari 6), Pedone 5,5 (18’st Cesani 6); Attili 5 (32’st Coulibaly s.v.), Tortolano 6,5, M. Menghi 6 (36’st Canestrelli s.v.). A disp.: Giori, Orlandi, Manca, Scibilia. All.: Boccolini 5,5.

Pro Livorno (4-3-3): F. Rossi 5,5; Cavalli 6 (38’st Solimano s.v.), Guglielmi 6,5, Costanzo 6, Fancelli 6; Tartaglione 6,5, Bachini 6, Videtta 6 (49’st Filippi s.v.); Baracchini 6 (16’st Casalini s.v.), Camarlinghi 6,5, G. Rossi 5,5; A disp.: Tirabasso, Falleni, Bertelli, Turini, Donatini, Megbli. All.: Stringara 6.

Arbitro: Dini di Città di Castello (Girgenti-Caputo).

Marcatori: 20’ pt Camarlinghi, 22’ pt Tortolano.

Note: terreno in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Gara iniziata con 5’ di ritardo come deciso dalla Figc, per ribadire il “no alla guerra” in virtù degli ormai noti fatti tra Russia e Ucraina. All’11’st Marenco (RI) para un rigore a F. Rossi. Al 35’st espulso Scalon (RI) per doppia ammonizione. Al 48’st espulso Tortolano (RI) per proteste, il ds del Rieti Halasz e il vice allenatore della Pro Livorno Scalisci. Al 50’ st espulso Casalini (P) per gioco violento. Ammoniti: M. Menghi, Tortolano (RI), Videtta, Bachini, Cavalli (P). Calci d’angolo: 6-2 per la Pro Livorno. Recupero: 3’pt, 8’st.