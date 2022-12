Si apre il ciclo di conferenze organizzato dalla Pro Calcio: 5 incontri dedicati ai giovani e allo sport

RIETI - Ultimi preparativi per il ciclo di conferenze dedicato allo sport in età adolescenziale, organizzato dalla Pro Calcio Studentesca ma aperto e gratuito per tutti gli interessati. Cinque gli incontri previsti nel calendario, in fase di definizione, che affronteranno varie tematiche legate all’attività fisica, all’alimentazione e anche alla valenza sociale dello sport.



A guidare i partecipanti in un campo così complesso si alterneranno psicologi, istruttori ed esperti del settore, per fare il punto sullo sport e sulla sua importanza soprattutto nell’età dello sviluppo, non solo dal punto di vista fisico e motorio, ma anche per quanto riguarda la psicologia dei ragazzi.



Ed è proprio una psicologa e psicoterapeuta, la dott.ssa Francesca Bonanni, ad inaugurare l’iniziativa con il primo incontro dedicato al valore psicologico e relazionale dello sport di squadra: il tutto questo venerdì (9 dicembre) dalle 16.30 alle 18.30 alla Hub Rieti in Via Pennesi 2 (3° piano).



I posti sono limitati, per info e prenotazioni si consiglia di chiamare Open Hub Lazio-Rieti, al numero 800985099 o all’indirizzo mail rieti@openhublazio.it