RIETI - Prosegue con il concerto conclusivo l’undicesima edizione di Primavera in Musica rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo con la direzione artistica di Sandro Sacco, domenica 29 aprile alle 18.30 nella Chiesa di San Rufo. Due giovani musicisti Francesca Proietti (Soprano) ed Edoardo Blasetti (Tiorba e Liuto) proporranno un concerto di musica antica con musiche di G. Caccini, J. Dowland, G. G. Kapsberger, C. Monteverdi e molti altri. Francesca Proietti, nata a Roma si avvicina giovanissima allo studio della musica prima con il pianoforte per poi proseguire sulla via del canto. Dall’Anno Accademico 2016/2017 studia con il Maestro Sara Mingardo presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Edoardo Blasetti, nato a Rieti, dal 2008 è iscritto al corso decennale di chitarra classica presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma sede delocalizzata di Rieti, che sta portando a conclusione con il Maestro Massimo Delle Cese. Nel 2015 scopre la passione per la musica antica e s’iscrive al triennio di Liuto Rinascimentale presso la sede di Roma del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” sotto la guida del Maestro Andrea Damiani. La musica rinascimentale lo porta a suonare in svariati contesti in Italia (Rieti, Roma, Urbino, Venezia) sia come solista sia in piccole formazioni barocche. Al concerto l’ingresso è gratuito.





Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:41



