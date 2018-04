RIETI - Continua con successo l’undicesima edizione di Primavera in Musica, rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo, con l’appuntamento di sabato 21 aprile dedicato ai giovani talenti musicali presso la Chiesa di San Rufo.



Un interessante concerto che ha visto la partecipazione di due giovani promesse del flauto traverso, Emanuele Orsini e Filippo Vespaziani accompagnati da Sandro Sacco ed Emanuele Vespaziani al Flauto traverso e Vincenzo Grano al Violoncello in un programma con musiche di Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Saverio Mercadante e Georges Bizet.



I musicisti hanno deliziato un attento pubblico che ha gradito il concerto con calorosi applausi. Inoltre, l’esibizione è stata l’occasione per celebrare il giovane Orsini, già vincitore assoluto nei concorsi musicali di Città di Castello (PG), Città di Tarquinia (VT), “Gian Galeazzo Visconti” di Roma e vincitore del prestigioso Concorso Strumentale Amilcare Zanella in collaborazione con la Filarmonica della Scala, tenutosi in aprile nel Comune di Monticelli D’Ongina (Piacenza), concorso riservato agli iscritti presso i Conservatori di musica.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



