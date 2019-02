© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono 41 i seggi predisposti in tutta la provincia di Rieti per le Primarie per l’elezione del segretario nazionale del Partito democratico.È possibile votare domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per poter votare è necessario esibire il un documento di riconoscimento e la tessera elettorale e pagare un contributo simbolico di 2 euro.Possono votare tutti i cittadini, non soltanto gli iscritti al Pd, che ‘dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico degli elettori’. I ragazzi tra i 16 e 18 anni, gli studenti e lavoratori fuorisede e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari possono votare solo se registrati on line entro il 25 febbraio.I seggi saranno dislocati ad Antrodoco, nella sede del Pd potranno votare gli elettori di Antrodoco e Micigliano, a Belmonte, in piazza Roma, a Borgorose nella sede degli Usi Civici di Corvaro, a Borgovelino nella sala consiliare, a Cantalice nel Centro socio culturale, a Castel di Tora nella farmacia potranno votare gli elettori di Castel di Tora, Colle di Tora, Ascrea e Turania, a Castel Sant’Angelo nella sede comunale, 3 a Cittaducale, nella sede del Pd a piazza del Popolo (sezioni 1, 2 e 3), all’ex Sacramento di Santa Rufina (sezioni 4, 5 e 6) e a Grotti (sezione 7), a Collalto nella sala consiliare gli elettori di Collalto, Collegiove e Nespolo, a Collevecchio presso parco Matteotti gli elettori di Collevecchio, Montebuono e Tarano, a Contigliano al circolo del Pd gli elettori di Contigliano, Monte San Giovanni e Greccio, a Cottanello nella sala polifunzionale di via Palombara gli elettori di Cottanello, Configni, Vacone e Montasola, 2 a Fara in Sabina, nella sezione Pd di Talocci (1, 2, 3, 6, 7, 12) e nella sezione Pd di Passo Corese (4, 5, 8, 9, 10, 11, 13), a Fiamignano nella sede della Pro Loco, a Forano a Gavignano in via dei Monti gli elettori di Forano, Torri in Sabina, Cantalupo, Casperia e Selci, a Frasso Sabino al Centro anziani gli elettori di Frasso, Poggio San Lorenzo, Casaprota, Poggio Nativo, Castelnuovo di Farfa e Toffia, a Leonessa all’Hotel La Torre, a Magliano in Sabina nella sede del Pd, a Monteleone al bar di Ginestra, a Montenero nel locale comunale gli elettori di Montenero e Mompeo, a Montopoli nella sede del Pd gli elettori di Montopoli e Salisano, a Orvinio nella sede del Pd gli elettori di Orvinio e Pozzaglia, a Paganico nel centro diurno, a Pescorocchiano nell’ex edificio scolastico, a Petrella Salto nella sala consiliare, a Poggio Bustone nel locale comunale di piazza Emo Battisti gli elettori di Poggio Bustone, Morro, labro, Colli sul Velino e Rivodutri, 2 a Poggio Mirteto nella sede del Pd (le sezioni 1, 2, 3, 4, 6 e gli elettori di Poggio Catino e Roccantica) e in piazza Giovanni XXIII, a Poggio Moiano nella sede della Pro Loco gli elettori di Poggio Moiano e Torricella, a Posta nella sede della Comunità montana gli elettori di Posta, Accumoli, Amatrice, Borbona e Cittareale, 5 a Rieti nella sede del Pd (sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 28) all’ex Piaggio in viale Maraini (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 49, 50), al centro sociale di Villa Reatina (22, 31, 32, 33, 34, , 35,51), alla scuola elementare di piazza Tevere (23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39), nella sede della Provincia (7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e gli elettori di Concerviano, Longone, Marcetelli, varco, i fuorisede, i ragazzi dai 16 ai 18 anni e gli stranieri), a Roccasinibalda, a Scandriglia nella sede del Pd e a Stimigliano in piazza 4 novembre.