Rieti, previsti quattro nuovi primari per la Asl reatina

RIETI - Previsti quattro nuovi primari per le Uoc della Asl di Rieti. «La Regione Lazio ha autorizzato le procedure concorsuali per il conferimento di 41 incarichi di Direttore di Struttura complessa (Uoc). I nuovi primari saranno presto operativi così da poter definire le linee operative ed organizzative delle rispettive strutture. I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



Per la Asl di Rieti autorizzati 4 primari: Uno per la Uoc di Pneumologia, uno per Orl, uno per Ostetricia e Ginecologia e uno per Gestione del personale di assistenza.

