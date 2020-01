RIETI - Vittoria di misura (0-1) ma sofferta per la capolista Poggio Mirteto, che porta a casa 3 punti pesantissimi arrivati ai danni di un Valle del Peschiera che ormai non sembra più una sorpresa ma una realtà del calcio reatino.



LA CRONACA

I COMMENTI

Saverio Fornara (Presidente Valle del Peschiera)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Mirtensi che trovano un gol nella ripresa dopo essere rimasti in 10 uomini e consolidano la prima posizione in classifica. Valle del Peschiera che torna a casa con l’amaro in bocca per non aver conquistato almeno un pareggio, ma rimane la soddisfazione di aver messo in difficoltà la prima della classe.Primo tempo emozionante, non tanto per le occasioni da gol ma per il gioco espresso dalle due squadre, soprattutto dai padroni di casa: i biancazzurri, infatti, hanno giocato senza timori reverenziali nei confronti della capolista. Sono però gli ospiti a partire bene, con un tiro incrociato dal limite dell’area di rigore di Luciani, ma la punta non inquadra la porta. Al 17’ è Colantoni, il più frizzante del Valle, a rendersi pericoloso: dopo tre dribbling consecutivi dal lato corto sinistro dell’area, mette in mezzo un pallone velenoso, ma la sfera termina in fallo laterale senza alcuna deviazione. Al 25’ è ancora Colantoni a rendersi pericoloso: grazie ad un pressing alto degli attaccanti padroni di casa, l’ala recupera la palla sulla corsia di sinistra, rientra sul destro e conclude sul primo palo, trovando l’attenta risposta di Gentili. Al 29’ è ancora il 10 biancoazzurro a sfiorare il vantaggio, con un tiro terminato alto dopo un’azione insistita e dall’alto tasso tecnico degli esterni del Valle sulla corsia di destra. Il primo tempo termina senza altre emozioni: si va al riposo sullo 0-0.Ripresa che comincia sulla falsariga del primo tempo, con i padroni di casa che giocano con velocità, regalando al pubblico molte giocate e buoni fraseggi degni di applausi. Poggio Mirteto si difende con ordine, cercando le giocate e l’estro della coppia Mevoli-Luciani. Al 7’ è però Rinaldi, centrocampista del Valle, a ricevere numerosi applausi dalla tribuna: il giovane riceve sul secondo palo un cross di Colantoni e, senza pensarci, si coordina per una rovesciata, con la palla che termina sul fondo. Trascorrono 5 giri d’orologio e gli ospiti rispondono con Mevoli: l’attaccante raccoglie in scivolata un cross dalla sinistra dopo gli sviluppi di un calcio di punizione e conclude sul primo palo, ma trova pronto Natali che fa suo il pallone in presa bassa. Il Poggio Mirteto rimane in 10 al 16' per il secondo giallo a Galletti. Al 23’, però, la capolista mette la freccia e sigla lo 0-1: con la difesa biancoazzurra scoperta, Mevoli imbecca in profondità Luciani, che supera Natali in uscita e conclude a porta sguarnita. 1-0 Poggio. Valle del Peschiera che, però, non ci sta e tenta il forcing per il pareggio, prima con un tap-in al volo di Mattia Mancini, poi con un colpo di testa di Felicioni, entrambe parate da un attento Gentili. Nel finale, richiesto a gran voce un calcio di rigore dai padroni di casa per l’intervento di Bonifazi sul neoentrato Novelli, ma il direttore di gara non lo concede. Termina così, perciò, a Grotti: Poggio Mirteto batte in trasferta il Valle del Peschiera 0-1.: «Partita difficile sulla carta ma molto più equilibrata in campo. I nostri ragazzi hanno fatta una prestazione fantastica, divertendosi e facendo divertire il pubblico; purtroppo, non è stato sufficiente per portare a casa i meritatissimi tre punti. Gli avversari, più esperti e smaliziati di noi, hanno realizzato nell'unica azione da gol. Faccio ancora i complimenti ai nostri ragazzi ed a tutto lo staff che, con il loro impegno, passione e dedizione, stanno dando corpo a questo progetto di aggregazione. Grazie a tutti!».: «Così come nel match della scorsa giornata con Ginestra, anche oggi contro Valle del Peschiera abbiamo sofferto. I nostri avversari sono una bella realtà: sicuramente, per gioco espresso, per fraseggi ed intensità, avrebbero meritato quantomeno il pareggio. Ci hanno messo in difficoltà, ma noi ci siamo difesi con le unghie e con i denti. Dal momento in cui siamo rimasti in 10, forse, la paura ci ha abbandonato e siamo riusciti a siglare il gol vittoria. Ora, testa al match contro l’Alma Parioli del prossimo weekend».

IL TABELLINO

Valle del Peschiera: Natali, Pandolfi, Carloni, Iacuitto, Felicioni, A. Mancini, Rinaldi (dal 26’ st. Novelli), Fasciolo (dal 22’ st. M.Mancini), Oddi, Colantoni, D’Aquilio. A disp. Degano, Severoni, De Fulgentiis, Biafora, Murador, Micaloni. Vice-All. Giacomelli.

Poggio Mirteto: Gentili, Quondamstefano, Bonifazi, Fiori (dal 26’ st. De Santis), Antonelli, Gattarelli, Galletti, Nobili (dal 38’ pt. Iacobelli e dal 22’ st. Bertoldi), Odiki, Mevoli (dal 36’ st. Guidi), Luciani. A disp. Murante, Maccia, Masci, Diamanti, Luigini. All. Domenici

Arbitro: Capobianchi di Tivoli

Reti: 23' st Luciani

Note: espulso al 16' st Galletti (PM) per doppia ammonizione; ammoniti Rinaldi, Oddi, Carloni, A.Mancini, Colantoni (VDP), Antonelli, Galletti, Gattarelli, De Santis, Quondamstefano, Odiki (PM); angoli: 5-3

