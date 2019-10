RIETI - La matricola Valle del Peschiera, davanti ad un folto pubblico, porta a casa la prima vittoria stagionale (1-0) contro un Atletico Canneto lontano da quello visto negli ultimi mesi della scorsa stagione. Ambiente molto soddisfatto in casa Valle, desideroso di riscatto, invece, in casa Atletico.



LA PARTITA

Primo tempo per nulla noioso, con continue lotte a centrocampo tra le due squadre. I ragazzi del Valle, però, appaiono più grintosi, con notevoli spunti in avanti e buone trame di gioco. Al 9’ Vieriu corregge in rete un tiro di Rinaldi: il gol, però, viene annullato per offside. Al 14’, però, arriva l’1-0 con Andrea Mancini, che avanza centralmente e, al di fuori dell’area di rigore, lascia partire una conclusione pennellata imparabile che si insacca in rete. 1-0 Valle del Peschiera. Canneto prova a pareggiare subito ma le conclusioni dei suoi giocatori offensivi tra i quali Croce, Ricci, Pandimiglio e Pastorelli, terminano tutte al di fuori dello specchio della porta, senza creare grossi problemi all’estremo difensori di casa Natali. Il primo tempo si conclude sull’1-0.

Ripresa, invece, priva di emozioni intense. Solo due i momenti topici dei secondi 45’: al 25’ è Mattia Mancini a siglare il 2-0 (stessa azione del primo gol annullato) e, così come nel primo tempo, la rete viene annullata per fuorigioco mentre al 34’ viene espulso Marco D’Aquilio per fallo di reazione. Nonostante in superiorità numerica, il Canneto non riesce ad abbattere la granitica difesa di casa che va vicinissima al vantaggio in altre occasioni, in contropiede, non sfruttate nella finalizzazione. La gara, perciò, termina così: Valle del Peschiera batte Atletico Canneto 1-0.



I COMMENTI

Sergio D’Aquilio (Direttore Sportivo Valle del Peschiera): «Gran bella partita. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Nella ripresa abbiamo subìto il ritorno del Canneto, anche se in molte occasioni potevamo chiuderla. Abbiamo mostrato grinta e tenacia e, perciò, abbiamo meritato la gara. Peccato per i due gol annullati per fuorigioco: uno ci poteva stare, l’altro forse no, ma l’arbitro avrà visto sicuramente bene…Come prima gara interna siamo molto soddisfatti!».

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera): «A quello che ha detto il ds mi aggiungo dicendo che siamo molto più che soddisfatti. La nostra è una squadra giovane, ragazzi di 20-22 anni. L’unico nostro errore, forse, è stato quello di non aver chiuso la partita: avremmo evitato di soffrire negli ultimi 10-20 minuti, anche se abbiamo dominato la gara per i precedenti 70’! Ora pensiamo subito alla prossima partita!».

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto): «Gara decisa da un gran gol e da un arbitro sicuramente non attento. Nel primo tempo c’era un rigore nettissimo a nostro favore che l’arbitro non ha concesso. Peccato. Abbiamo giocato, però, una discreta ripresa, non riuscendo però a siglare i gol. Forse abbiamo preso l’impegno sottogamba, La squadra però c’è, è viva! Cerchiamo di ripartire subito dalla prossima giornata, dove ci servirà conquistare l’intera posta in palio!».



IL TABELLINO

Valle del Peschiera: Natali, Pandolfi, Iacuitto, De Fulgentiis, Felicioni, M.Mancini (dal 30’ st. Rossi), Rinaldi (dal 45’+5’ Serroni), A.Mancini, Vieriu (dal 24’ st. Brafora), M.Colantoni, M.D’Aquilio. A disposizione: Regano, Murador, S.Colantoni, Tiberti, Diomande. All. Carlo Giacomini.

Atletico Canneto: Ballanti, Innocenzi, Ceccarelli, Petrivelli (dal 1’ st. Ori), Rausa, Croce, Pastorelli, Nobili, Pandimiglio, Ricci (dal 34’ st. Tomassetti), Imperatori (dal 1’ st. Osoja). A disposizione: Cacchiani, Carboni, Scarinci. All. Giancarlo Marsili.

Arbitro: Di Domenicantonio di Tivoli

Reti: 14' pt A. Mancini

Note: espulso M. D’Aquilio (36’ st.) (VDP); ammoniti: A. Mancini, De Fulgentiis, Brafora, Rossi (VDP), Ricci (AC); angoli: 5-5.

