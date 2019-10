LA ROSA

RIETI - La neonata società Valle del Peschiera scalda i motori per la sua prima stagione di attività. Il club giocherà nel campionato di Prima categoria. Durante i mesi estivi sono filtrate molte notizie, riguardati mansioni societarie e staff tecnico. Oggi, invece, il Valle del Peschiera presenta ufficialmente la sua rosa ufficiale, composta da molti giocatori ex Rufinese; non mancano, però, alcuni colpi importanti, come alcuni giocatori ex Cantalice, Babadook, Amatrice e Spes Poggio Fidoni. La rosa è ampia e competitiva.«La Società - si legge nel comunicato - formula a tutti i suoi tesserati i migliori auguri di buon campionato. La Società inoltre ringrazia le Società di provenienza per la collaborazione dimostrata». Insomma, il club reatino è pronto a ben figurare e a giocare il suo primo campionato. Gli ingredienti per far bene ci sono tutti: la parola finale, come sempre, spetta al campo.: Simone Natali (da Spes Poggio Fidoni), Alessandro Degano (da Pro Calcio Cittaducale).: Manuel Iacuitto (Da Rufinese), Salih Admir (da Turchia), Luca De Fulgentiis (da Capradosso), Lorenzo Felicioni (da Monte S.Giovanni), Sergio Diamondè (da Velinia), Tommaso Pandolfi (da Grotti), Daniele Tiberti (da Grotti), Manuel Severoni (da Babadook).: Ivan Trippa (da Rufinese), Andrea Biafora (da Cantalice), Andrea Mancini (da Spes Poggio Fidoni), Mattia Mancini (da Grotti), Marco D’Aquilio (da Amatrice), Giorgio Sabbatini (da Rufinese), Matteo Colantoni (da Cantalice), Gianluca Murador (svincolato), Alessandro Micaloni (da Capradosso).: Simone Colantoni (da Rufinese), Emanuele Bellucci (da Amatrice), Michele Rinaldi (da Monte S.Giovanni), Manneh Saikou (dal Gambia).: Carlo Giacomini.: Felice Giacomelli.: Angelo Pileri.: Saverio Fornara.: Valerio Nardecchia: Sergio D’Aquilio.: Benedetto Tempesta.: Martino Iacuitto, Luigi Gentile.: Antonello Natali.