Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La matricola Valle del Peschiera é pronta per la prima avventura nel campionato di Prima categoria. Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati, tramite un comunicato stampa, i nuovi componenti dello staff tecnico della squadra: l’allenatore sarà Carlo Giacomini, che sarà affiancato dal vice Felice Giacomelli, mentre la mansione di Preparatore dei portieri è stata affidata ad Angelo Pileri. Come si legge dal comunicato, «la società ha puntato ad allestire una struttura tecnica qualificata ed efficiente e con grandi motivazioni, individuando nei tre tecnici quanto di meglio rispondesse a tali requisiti». Intanto, definita anche la questione terreno di gioco: la formazione reatina sceglierà di volta in volta il campo di allenamento (tra Grotti, Santa Rufina e Cittaducale), mentre le gare ufficiali casalinghe verranno giocate nel campo del Grotti.Il presidente del nuovo club reatino, Saverio Fornara, ha le idee chiare: «Innanzitutto cercheremo di far vivere una bella esperienza ai nostri ragazzi, mettendo al primo posto il divertimento. Ovviamente cercheremo di svolgere al meglio il campionato, cercando di ottenere una salvezza tranquilla. Certo, siamo ben consapevoli che l’inizio sarà difficile, in quanto bisognerà trovare la giusta malgama tra i ragazzi, ma siamo fiduciosi. È per noi motivo di grande orgoglio essere una polisportiva che, come tutti sanno, comprende tre importanti realtà reatine. Faremo del nostro meglio per ben figurare».