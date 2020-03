RIETI - Il Poggio Mirteto fa suo il derby del girone C di Prima categoria contro la Spes Poggio Fidoni riuscendo, al termine di una partita al cardiopalma, a portare a casa altri 3 punti stagionali. Spes che, invece, trova la terza sconfitta consecutiva, ma la squadra allenata da mister Pompili si è dimostrata mai doma ed in grado di mettere in difficoltà anche la capolista.



IL PRIMO TEMPOPrimo tempo intenso e combattuto, con entrambe le squadre che pressano e non tirano indietro la gamba pur di conquistare il pallino del gioco. Al 8’, arriva il gol del Poggio Mirteto: Mevoli conquista una punizione dal lato corto destro dell’area di rigore e, proprio su punizione, crea una traiettoria precisa che si insacca sul secondo palo, un vero eurogol. La Spes risponde al 13’ con una conclusione in area di Fany, che da posizione ravvicinata non inquadra lo specchio della porta. Al 23’ è Bonifazi ad andare vicino al gol per gli ospiti, con un tiro da limite dopo gli sviluppi di un corner che però termina a lato, mentre 10’ più tardi è Francesco Rossi a tentare la conclusione dalla sinistra, con la palla che però finisce sul fondo. Al 40’, la Spes agguanta il pareggio: dalla corsia di destra, Marianantoni mette in mezzo, la difesa biancorossa spazza su Massimi che trova un rimpallo favorevole per Fany che, in area, prima supera Murante con un pallonetto e poi insacca in tap-in. Nel finale di tempo, De Giorgi riceve da Marianantoni all’altezza del dischetto, ma il suo tiro finisce fuori. Si va al riposo, quindi, sul punteggio di 1-1.

LA RIPRESA

Ripresa ricca di emozioni. Al 1’ Fany viene atterrato in area da Guidi e, perciò, il direttore di gara fischia calcio di rigore: in battuta va Simone Mancini, che però si fa ipnotizzare da Murante, abile a respingere la conclusione. Al quarto d’ora, gli ospiti rimettono la freccia a sinistra e passano nuovamente in vantaggio: al limite dell’area di rigore, Bonifazi finta il tiro e serve la corrente Marcelli che, a tu per tu con Chitarrini, fa 1-2. La Spes non ci sta e al 25’ ritrova il pareggio con Fany che, dopo aver ricevuto la palla sulla fascia, entra in area e fa esplodere un potente destro che si insacca sotto la traversa. Il 2-2, però, dura solo 4’, perché al 29’ Odiki porta ancora in vantaggio il Poggio Mirteto: il centrocampista raccoglie dal vertice sinistro dopo un cross di Mevoli e conclude in porta, trovando il tocco sulla linea di Mancini, non fortunato nell'impedire al pallone di entrare in porta. Nei successivi 2’, la Spes perde prima Petrongari (espulso per proteste) e poi l’allenatore Pompili, espulso per doppia ammonizione. Nel finale, occasione per la Spes con Fany che, dopo gli sviluppi di una punzione, sul secondo palo a tu per tu con Murante, non inquadra la porta. Termina così, perciò, al “Chiani”: Poggio Mirteto batte in trasferta la Spes Poggio Fidoni 3-2.

COMMENTI

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Dispiace perché questa è la terza sconfitta consecutiva e oggi è stata veramente immeritata. Abbiamo incontrato la prima della classe, fortissima, ma comunque abbiamo creato moltissime occasioni da gol. I nostri avversari sono andati subito in vantaggio su un errore nostro. Noi abbiamo reagito, riuscendo a pareggiare e poi abbiamo sprecato due nitide occasioni per chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, abbiamo prima sbagliato un calcio di rigore e poi abbiamo subìto il gol dell’1-2; con la forza della disperazione, l’abbiamo ripresa nuovamente, pareggiando 2-2 ma poi, purtroppo, un altro errore difensivo ha portato gli ospiti a siglare il terzo gol. All’ultimo minuto, abbiamo sbagliato davanti alla porta con Fany: oggi doppietta per lui, non gli si può rimproverare nulla, però questi errori pesano quando incontri la prima in classifica…però, sono contento della prestazione dei ragazzi! Domenica prossima ci attende la gara contro il Valle del Peschiera: dovremo recuperare i punti persi oggi!».

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto): «Partita non semplice, su un campo notoriamente tosto. Questo era lo scoglio più difficile del campionato…non che le altre siano state facili, ma comunque questo era un match che mi creava qualche preoccupazione: quando giochi contro De Giorgi, Mancini, Massimi, Donati non è semplice; in più, affrontare una squadra allenata da Marco Pompili, un allenatore di prima fascia, non è semplice, in quanto ha preparato la gara sulle nostre debolezze, anche perché mi conosce e conosce bene il nostro modo di giocare. L’assenza di Di Lorenzo per loro è stato un bene per noi, anche se quest’oggi nelle nostre fila mancavano Avenali, Galletti, Gattarelli…in qualche modo, sono assenze che pesano! Sono stanco, ma contento. Credo che quello di oggi sia un passo importante in vista del finale di stagione. Oggi ho visto una squadra di carattere: nonostante il campo pesante, le maglie larghe, le due volte in cui ci hanno pareggiato, abbiamo sofferto, ma anche avuto la motivazione per la zampata che ci ha portato a strappare i 3 punti. Forse è anche un segno del destino…concludo facendo i complimenti ai miei giocatori, nonché anche alla Spes per l’ospitalità ed al mister Pompili per come aveva preparato la gara!».

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Chitarrini, Massimi, J. Donati (dal 35’ st. Patras), Selli (dal 30’ st. Gerbino), Mancini, De Giorgi, D.Donati, Petrongari, F. Rossi, Fany, Marianantoni (dal 26’ st. Diomande). A disposizione: D. Rossi, G. Rossi, Mastroiaco. All. Marco Pompili.

Poggio Mirteto: Murante, Masci, Bonifazi, Guidi (dal 11’ st. Diamanti), Antonelli, Quondamstefano, Fiori, Odiki, Iacobelli (dal 21’ st. Luciani), Mevoli (dal 43’ st. Bertoldi), Marcelli. A disposizione: Gentili, Maccia, Avenali, Magnerini, De Santis, Lugini. All. Antonio Domenici

Arbitro: Della Valle di Roma 2

Reti: 2 Fany (40’ pt. e 25’ st.) (S), Mevoli (8’ pt.), Marcelli (16’ st.), Odiki (29’ st.) (PM)

Note: espulsi Petrongari al 31’ st. e Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni) al 32’ st. per proteste (S); ammoniti: D. Donati, Fany, Gerbino, F. Rossi, Marco Pompili (S), Guidi, Odiki (PM); angoli: 4-5.

