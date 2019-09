LA ROSA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni è pronta a lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare, dopo 5 anni di Promozione, una nuova avventura nel campionato di Prima categoria. Dopo la retrocessione proprio dalla Promozione, la Spes ora ha voglia di ricominciare. Durante il mercato estivo, la rosa ha visto la riconferma dello zoccolo duro della squadra, al quale si sono aggiunti ben 14 nuovi innesti, la maggior parte dalla società Quintilianum (la scorsa stagione in Seconda categoria), che quest’anno non si è riscritta ad alcun campionato. Da Quintilianum arriva anche il nuovo allenatore della Spes, Luigino Moronti, che proverà a risollevare il morale e tutto l’ambiente dopo due anni altalenanti giocati in Promozione.«Sarà uno stimolo per noi ricominciare - ci afferma il dirigente Massimiliano Lattanzi - Dopo 5 anni consecutivi in Promozione, 3 buoni e gli ultimi 2 meno buoni, ci sta ripartire anche dal basso, perché si creano nuovi stimoli. La rosa è molto ampia, fatta di giocatori giovani ed esperti; negli scorsi anni, mancavano proprio alcuni giocatori esperti…forse quest’anno abbiamo anche abbondato! Non abbiamo obbiettivi principali: sappiamo di avere una bella rosa, allenata da un grande mister, ben preparato e che sa leggere le partite…anche lo staff tecnico è formato da persone molto competenti. Ovviamente speriamo di toglierci qualche bella soddisfazione durante la stagione. Certo, dovremo confrontarci anche con le formazioni romane, il che è tutto un punto interrogativo per ora…insomma, è ancora tutto da vedere. La cosa importante per noi è ricominciare e fare del nostro meglio».: Luca Chitarrini (da Terni Est), Paolo Franceschini (da Quintilianum), Lorenzo Ricci (confermato).: Simone Mancini (conf.), Marco Massimi (conf.), Jacopo Donati (da Quintilianum, fine prestito), Gianluca Cingolani (conf.), Valerio Mastroiaco (conf.), Adrian Patras (da Ginestra), Francesco Rossi (da Quintilianum), Diego Selli (da Quintilianum), Elio Gerbino (conf.).: Davide Donati (conf.), Emiliano Basilici (conf.), Stefano Petrongari (da Quintilianum), Riccardo Silvestri (da Alba S.Elia), Fabio Grillo (conf.), Marco Marianantoni (conf.), Daniele Serva (da Quintilianum), Davide Francia (da Quintilianum).: Antonio Carmesini (da Capradosso), Jacopo Di Lorenzo (conf.), Cosimo Recchia (da Capradosso), Mattia Polletti (da Quintilianum), Davide Festuccia (conf.), Daniele Novelli (da Grotti, fine presitito).: Luigino Moronti.: Simone Esposito.: Lorenzo Bufalino.: Paolo Franceschini.: Francesco Ianni Ficorilli.: Massimiliano Donati e Alberto Donati.: Mario Sanges.: Valter Donati, Aldo Valeri, Massimiliano Lattanzi.