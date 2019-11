RIETI - Termina a reti bianche la prosecuzione della sfida della V giornata tra Spes Poggio Fidoni e la romana Mideporte Colle Salario. Partita non ricchissima di occasioni, ma molto combattuta a centrocampo. La Spes, con l’arrivo di mister Pompili, porta a casa il primo punto dopo 3 sconfitte consecutive; il Mideporte, dopo la “manita” dello scorso weekend contro il Tor di Quinto, torna a casa con un punto che smuove la classifica.



Il match è cominciato da dove si era fermato: dal 24’ del primo tempo. Le due squadre lottano a centrocampo con grinta e determinazione, ma le occasioni da gol faticano ad arrivare. L’unica più interessante è per la Spes Poggio Fidoni con Recchia: l’attaccante pugliese raccoglie un lancio lungo dalle retrovie sull’out di destra, non ci pensa due volte e prova il pallonetto sul secondo palo, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Termina 0-0 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, parte forte il Mideporte: già al 9’, i capitolini sfiorano il vantaggio con Moccero che, con un colpo di testa sul secondo palo, colpisce la parte esterna del montante. Alla mezz’ora, seconda azione da gol per il Mideporte: in area della Spes, il subentrato Serafino si infila in mezzo a due difensori reatini, supera Chitarrini in uscita, passa la palla all’indietro per Turchetti che a colpo sicuro tira in porta ma trova la pronta respinta di Jacopo Donati sulla linea, che allontana poi il pallone. Trascorrono i minuti ma non si vanno a creare altre nitide occasioni da rete. Termina così, perciò, al “Chiani”: Spes Poggio Fidoni e Mideporte Colle Salario pareggiano 0-0.



I COMMENTI

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Prima partita sulla panchina della Spes: ho avuto l’occasione di allenare i ragazzi solamente nella giornata di ieri, anche se molti già li conoscevo. Quest’oggi mancavano all’appello Mancini, Rossi e Di Lorenzo, pedine fondamentali per noi. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare con grinta soprattutto con voglia: così hanno giocato e di questo son contento. Abbiamo affrontato una squadra ambiziosa e ben preparata, nonostante la classifica dica altro. Per quanto riguarda noi, non dobbiamo assolutamente guardare la classifica, ma pensare partita dopo partita. Con la voglia e la determinazione, si arriva ovunque: se inseriremo queste due peculiarità all’interno di ogni partita, potremo stare tranquilli sul futuro. Infine, speriamo di ritrovare al più presto i giocatori infortunati».

Gianluca Soldati (Allenatore Mideporte Colle Salario): «Il turno infrasettimanale non ci ha dato sicuramente una mano: abbiamo dovuto rivoluzionare la difesa a causa delle mancanze sia per motivi lavorativi che per infortuni vari. Il terreno di gioco, inoltre, è diverso dal nostro: ci ha ovviamente penalizzato! La squadra oggi mi è piaciuta, sono soddisfatto per l’atteggiamento e la prestazione. Questa era la seconda partita in 7 giorni…speriamo di festeggiare domenica con una vittoria, per poter chiudere questo mini-ciclo di gare con 7 punti. La nostra è una rosa giovane, in alcuni punti del campo anche corta: ciò, infatti, mi costringe a far giocare (come oggi) alcuni ragazzi fuori ruolo, cosa che non li fa esprimere al meglio. Con la società penseremo anche a questo…intanto, portiamo a casa un punto che comunque smuove la classifica».



IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Chitarrini, Massimi, Selli, J. Donati, De Giorgi, D.Donati, Petrongari, Perotti, Recchia (dal 37’ st. Novelli), Marianantoni (dal 29’ st. Festuccia), Polletti (dal 12’ st. Silvestri). A disposizione: Mancini, Di Lorenzo. All. Marco Pompili.

Mideporte Colle Salario: Diamanti, Mazzitelli, Misino, Lerro, Salice, Vitali, Turchetti (dal 44’ st. Cerrocchi), Michettoni (dal 33’ st. Pize), Palladino, Ruggini (dal 14’ st. Hrustic), Moccero (dal 19’ st. Serafino). A disposizione: D’Ambrosio, Teofilatto, Leonetti, Cenciarelli. All. Gianluca Soldati.

Arbitro: Elia di Ostia Lido

Note: ammoniti: J.Donati, Selli, Perotti, Festuccia (S), Misino, Diamanti, Vitali (MCS); angoli: 2-1.



CLASSIFICA

Poggio Mirteto 17

Alba S.Elia, Virtus Roma 15

Ginestra, Castrum Monterotondo, Alma Parioli 13

Valle del Peschiera 12

Castelnuovo di Farfa 11

Eretum, Atletico Sabina 9

Spes Poggio Fidoni 8

Borgo Quinzio, Mideporte Colle Salario 6

III Municipio 5

Atletico Canneto 4

Tor di Quinto 1

