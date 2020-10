Ginestra parte col piede giusto: Spes Poggio Fidoni ko 0-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Prima vittoria stagionale per la formazione di Ginestra che, grazie ad un autogol nel primo tempo ed alla rete di Falchetti sul finire della ripresa, hanno battuto una coraggiosa Spes Poggio Fidoni decimata sia dalle assenze che dai cartellini rossi durante i 90’.

Primi 3 punti, quindi, per mister Colantoni all’esordio sulla panchina gialloverde, mentre la Spes, già a corto di uomini, nonostante tutto è rimasta sempre in partita fino al 2-0 arrivato nel recupero.

Il primo tempo

Gara fin da subito combattuta, con entrambe le formazioni che provano ad imporre il loro gioco, su un campo reso pesante dalla pioggia. Punteggio che si sblocca al minuto 12: su un batti e ribatti in area Spes, Falchetti raccoglie una ribattuta di Selli, mette in mezzo e trova la sfortunata deviazione in porta del difensore dei padroni di casa Fusacchia, che spiazza De Angelis. Al 31’ espulso per doppia ammonizione Selli, che quindi lascia i suoi in svantaggio sia di un gol che di un uomo. Gara tutta in salita per la Spes. Con un uomo in più, spinge il Ginestra, che conquista molti calci di punizione ma non riesce a sfruttarli. La Spes, invece, prova a contrattaccare in contropiede, ma i vari Di Lorenzo, Diego Proni e Marianantoni non riescono a superare la granitica difesa ospite. Il primo tempo si chiude, perciò, 0-1 senza altri spunti salienti.

La ripresa

Ripresa che si apre con la Spes che prova di forza a trovare il pareggio, mentre il Ginestra d’altro canto prova a chiudere il match in ripartenza. Al 21’ espulso per doppia ammonizione Jacopo Donati, quindi la Spes rimane in 9 uomini e sempre sotto di un gol. Al 26’, in contropiede, Falchetti centralmente entra in area e conclude in porta, ma l’urlo del gol gli viene strozzato in gola grazie ad un superlativo intervento in uscita del portiere della Spes Valerio De Angelis. Trascorrono i minuti e continuano le grandi parate di De Angelis, che nega il gol due volte a Falchetti ed una a Fiordiponti, lanciati da soli in profondità. Al 37’ salvataggio sulla linea della difesa della Spes su un tentativo di Fiordiponti. Nel finale, secondo cartellino giallo sventolato verso Davide Donati, ammonito per la seconda volta per proteste dalla panchina (il giocatore era stato ammonito la prima volta mentre era ancora in campo). Durante il primo dei 5’ di recupero, Ginestra chiude il match: sugli sviluppi di un corner, Giontella anticipa di testa sul secondo palo l’uscita di De Angelis, colto poi da crampi), la rimette in mezzo per Falchetti che all’altezza del dischetto insacca di testa. Game, set, match per i sabini, che espugnano il Chiani e portano a casa i primi 3 punti stagionali.

I commenti

Marco Pompili (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Partita in cui paghiamo il fatto di non allenarci dal 12 settembre. Siamo ridotti numericamente, avevamo una rosa di 25 persone e ora ci troviamo in 14... purtroppo la situazione covid-quarantena crea molti problemi lavorativi. Abbiamo fatto 35' padroni del campo, puniti da un autogol nell'unica azione avversaria. Inoltre, siamo rimasti in 10 per una doppia ammonizione un po' dubbia. Nel secondo tempo in 10 e, successivamente, in 9 oltre al calo fisico scontato e preventivato, ci ha condotti a rimanere in partita grazie alle parate di De Angelis, fino al loro meritato raddoppio all'ultimo minuto...».

Davide Colantoni (Allenatore Ginestra): «Come si dice: buona la prima! Abbiamo affrontato questa partita di esordio con tantissime defaillance, malgrado tutto abbiamo disputato una grandissima gara, di intensità e qualità, riuscendo ad espugnare un campo notoriamente difficile e contro una buonissima squadra. Nel primo tempo, abbiamo sbloccato la gara grazie ad un autogol al 12' minuto, cercando poi di continuare a fare la gara sfruttando anche la superiorità numerica e sciupando una bella occasione per il raddoppio. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e creato tantissime palle gol che, un po' per bravura del loro portiere e in molte occasioni per nostri errori sottoporta, non abbiamo sfruttato e perciò abbiamo tenuto in piedi la partita. A metà del secondo tempo la squadra avversaria ha subìto la seconda espulsione, che ci ha permesso di avere un maggior possesso palla e di continuare a creare palle gol fino al momento del raddoppio, avvenuto al minuto 91. Ottimo punto di partenza !».

Il tabellino

Spes Poggio Fidoni: De Angelis, Mastroiaco (dal 39’ st. Sciarrone), Selli, Fusacchia, J. Donati, D. Donati (dal 33’ st. Caprioli), Barbante (dal 5’ st. A. Proni), Diomande, Di Lorenzo, Marianantoni (dal 1’ st. Lattanzi), D. Proni. All. Marco Pompili.

Ginestra: Ifilti, Zerbo, Marcangeli, Giontella, Salvati, Cesaretti, Marchesani, Tubotti (dal 24’ st. Gianino), Falchetti, Fiordiponti, Pandolfi. A disposizione: Balducci, A. Blasi, Bossi, M. Blasi, Iadevaia, Graziano. All. Davide Colantoni

Arbitro: Gilardi di Tivoli

Reti: 12' autogol Fusacchia, 91' Falchetti (G)

Note: espulsi Selli al 31’ pt., J. Donati al 21’ st. per doppia ammonizione e D. Donati al 36’ st. dalla panchina per proteste (S); ammoniti Selli, J. Donati, D. Donati (dalla panchina) (S), Marchesani, Salvati, Giontella, Zerbo, Marcangeli (G); angoli: 1-3; minuti di recupero: 1’ pt-5’ st.

