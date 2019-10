RIETI - La Spes Poggio Fidoni porta a casa tre punti sofferti contro il Castelnuovo di Farfa: 1-0. La formazione allenata da mister Moronti, in inferiorità numerica per buona parte della ripresa, riesce a tener duro e a portare a casa la seconda vittoria in campionato, arrivata contro un Castelnuovo combattivo e mai domo.



Match che si sblocca dopo tre giri d’orologio: Massimi sfonda da destra, subisce fallo e, sugli sviluppi della punizione battuta da Silvestri, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un tocco di mano in area ospite. Sul dischetto va Mancini che sigla l’1-0. Dopo alcuni buoni minuti di possesso palla Spes, salgono in cattedra i biancorossi, che tentano di tutto per ristabilire il conto dei gol. Al 37’, brivido sulla schiena dei tifosi della Spes: dopo gli sviluppi di una punizione dalla destra, il centrocampista castelnuovese Leonardo Pezzotti conclude in rete di testa ma trova la risposta del palo, che nega il gol ospite. Si va al riposo ancora sul punteggio di 1-0.

Ripresa arrembante del Castelnuovo che, a causa dell’infortunio dell’ariete Ottaviano, schiera in attacco Marco Migliorelli, ex Selci. E’ proprio Migliorelli, prima al 9’ poi al 20’, a provare a siglare l’1-1 ma la palla, in entrambi i tentativi, termina al di fuori dello specchio della porta difesa da Chitarrini. Al 35’, una palla scodellata in area della Spes, porta al tiro il neoentrato Borzone, che spedisce la palla in rete. Il direttore di gara, però, annulla la rete per posizione di offside, scatenando l’ira della panchina e dei tifosi castelnuovesi seduti in tribuna. La gara continua con numerosi forcing degli ospiti, che non riescono a scalfire la rocciosa difesa della Spes. In pieno recupero, dopo un calcio d’angolo in cui era salito in area anche il portiere ospite Antonelli, Recchia, entrato in corsa nella ripresa per i padroni di casa, parte in contropiede, salta due avversari e, a porta sguarnita ma in condizioni di precario equilibrio, lascia partire un tiro che si stampa sulla base del palo. Termina così, perciò, la gara: Spes Poggio Fidoni batte Castelnuovo di Farfa 1-0.



I COMMENTI

Luigi Moronti (Allenatore Spes Poggio Fidoni): «Partita sofferta. Abbiamo stretto i denti dopo lo svantaggio numerico in campo, soprattutto negli ultimi 15’ della ripresa. Abbiamo purtroppo sprecato alcune buone azioni nell’ultimo e decisivo passaggio, forse per troppo egoismo. Speriamo di abbassare anche il numero di cartellini già dalla prossima gara!».

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa): «Per l’ennesima volta siamo stati arbitrati da un direttore di gara… diciamo non in giornata! Ci è stato fischiato contro un rigore discutibile e, in più, ci è stato annullato un gol in fuorigioco, quando a tutti è parso regolare. Poco altro da dire: abbiamo giocato bene, facendo un’ottima prestazione».



IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Chitarrini, Massimi, Selli, D.Donati, Mancini, Polletti (dal 19’ st. J. Donati), Silvestri (dal 27’ st. Serva), De Giorgi, Petrongari, Novelli (dal 1’ st. Recchia), Marianantoni. A disposizione: Di Lorenzo, Franceschini, Rossi, Cingolani, Festuccia. All. Luigi Moronti.

Castelnuovo di Farfa: Antonelli, Valentini, Brizi, Splendori, F. De Angelis (dal 39’ st. Di Francesco), Toma, L. Pezzotti (dal 1’ st. Striuli), Farraioli (dal 24’ st. Borzone), Ottaviano (dal 42’ pt. Migliorelli), R. De Angelis, Troiani. A disposizione: Ragaglini, Cantori, A. Pezzotti, Tulli, Ribaldi. All. Sandro De Angelis.

Arbitro: Volpe di Roma 1

Reti: Mancini (3’ pt.) su rig.

Note: espulsio Selli (doppio giallo) (S); ammoniti: Selli, Novelli, De Giorgi, Recchia (S), Ferraioli, Splendori, Borzone, Di Francesco, Migliorelli (CF); angoli: 3-3.

Ultimo aggiornamento: 18:51

